Kirsten reageert op crème fraîche-ophef na Married At First Sight

Tekst: Evelien Berkemeijer

De kijkers van Married At First Sight keken vreemd op toen Kirsten in de aflevering leek te zeggen dat ze crème fraîche niet kende.

Het fragment zorgde voor verbazing, maar volgens Kirsten ligt de situatie net iets anders dan te zien was in de aflevering van Married At First Sight (MAFS).

Kijkers verbaasd door uitspraak

In de aflevering zagen kijkers hoe Kirsten reageerde op crème fraîche. ‘Crème fraîche, dat klinkt echt heel vies‘, zei ze in het fragment, waarna veel kijkers zich afvroegen of ze het product echt niet kende.

Kirsten wijst naar montage

Volgens Kirsten is er sprake van selectieve montage door de makers van MAFS. Op Instagram schrijft ze over het bewuste moment: ‘Wanneer een deel van de zin wordt weggeknipt…‘ Kirsten benadrukt dat ze wel degelijk weet wat crème fraîche is. ‘Ja mensen, ik weet wel wat crème fraîche is en ik eet het ook! Maar op die kaart stond een hele vreemde combinatie.‘

(story screenshot Instagram @kiirsteeen12)

Kirsten en Luigi in Married At First Sight

Kirsten en Luigi zorgen in het programma voor een interessante verhaallijn. De kijker blijft benieuwd of een onhandig begin nog kan leiden tot echte verbondenheid. Hun deelname laat zien hoe ongemakkelijk het experiment kan zijn: veel twijfels en kleine toenaderingen die wel én niet worden gewaardeerd. Met Luigi zijn eeuwige optimisme blijft het koppel interessant om te volgen.