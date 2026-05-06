Willem-Alexander en Máxima swingen mee tijdens 5 mei-concert

Tekst: Evelien Berkemeijer

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima genoten dinsdagavond zichtbaar van het 5 mei-concert in Amsterdam.

Het koningspaar kon vooral aan het einde van de avond niet blijven stilstaan. Rolf Sanchez sloot de jaarlijkse show af met een mix van Spaanstalige muziek, waaronder Vivir Mi Vida, Más Más Más en Danza Kuduro.

Máxima danst mee op latinmuziek

Vooral koningin Máxima liet duidelijk merken dat de muziek haar aansprak. De van oorsprong Argentijnse koningin bewoog ritmisch mee op de maat van de latin-nummers van Rolf Sanchez.

Koningspaar zingt mee met Queen

Ook eerder op de avond zongen Willem-Alexander en Máxima enthousiast mee. Toen The Dutch Tenors Somebody To Love van Queen inzetten, was bij de koning en koningin direct herkenning te zien. Vervolgens zongen zij mee en klapten zij op de maat van de muziek.

Afsluiting met vuurwerk en traditie

Het optreden van Rolf Sanchez werd afgesloten met vuurwerk. Daarna kwamen alle artiesten het podium op voor het traditionele slotnummer We’ll Meet Again van Vera Lynn. Ondertussen stapte het koningspaar op een rondvaartboot en verlieten zij al zwaaiend en zingend de Amstel.