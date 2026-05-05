Heidi Klum verschijnt als levend beeldhouwwerk op Met Gala 2026

Tekst: Evelien Berkemeijer

Supermodel en televisiepresentatrice Heidi Klum heeft maandagavond tijdens het Met Gala van 2026 een eerbetoon gebracht aan de kunstwereld.

Heidi Klum verscheen op de trappen van het Met Gala in een op maat gemaakt ontwerp van Mike Marino. Het ontwerp sloot aan bij het thema Fashion is Art, dat dit jaar gekoppeld is aan de tentoonstelling Costume Art van het Metropolitan Museum of Art.

Lees ook: Dwayne Johnson draagt rok naar het Met Gala

Ontwerp geïnspireerd op klassieke kunst

Het kledingstuk van Heidi Klum was geïnspireerd op klassieke werken zoals de Gesluierde Christus van Giuseppe Sammartino en de Gesluierde Vestaalse maagd van Raffaele Monti. Het op maat gemaakte ontwerp bestond uit een mix van materialen, waaronder latex en spandex. Daarmee moest Klum worden getransformeerd in een ‘levend beeldhouwwerk’, mede door de illusie van steenbewerking.

Tekst gaat verder onder post.

Meerdere sterren op de trappen

Naast Klum werden maandagavond ook andere bekende namen gespot op de grootste modeavond van het jaar. Onder anderen Connor Storie, Anne Hathaway, Amanda Seyfried en Emma Chamberlain waren aanwezig. Het gala staat dit jaar volledig in het teken van de verbinding tussen mode en kunst.

Beyoncé als co-voorzitter

Beyoncé is dit jaar co-voorzitter van het Met Gala, samen met Nicole Kidman, Venus Williams en Anna Wintour. Anthony Vaccarello en Zoë Kravitz leiden de gala-organisatiecommissie. Die commissie bestaat verder uit onder anderen Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Lisa, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson en Yseult.

Tekst gaat verder onder video over Heidi haar Halloweenkostuum.

Tentoonstelling Costume Art

De tentoonstelling Costume Art is samengesteld door Andrew Bolton. De tentoonstelling onderzoekt ‘de centrale rol van het geklede lichaam en juxtaposeert objecten uit de omvangrijke collectie van het museum.’ Jeff Bezos en Lauren Sánchez Bezos zijn hoofdsponsors van het gala en de tentoonstelling. Ook Saint Laurent en Condé Nast bieden ondersteuning.