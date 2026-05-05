Boekenbal 2025 Jade Kops

Dit is hoe het Instagramaccount van Jade Kops blijft bestaan

Tekst: Evelien Berkemeijer

05/05/2026

De familie van Jade Kops laat weten dat haar Instagramaccount @mijnlevenmetkanker_ blijft bestaan als een ‘herinneringsboek aan Jade haar leven’. Dat delen zij in een bericht op Instagram, samen met een foto van de familie rondom de kist.

De familie bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de uitvaart van de onlangs overleden socialemediapersoonlijkheid. Volgens de nabestaanden kon er daardoor afscheid worden genomen op de manier die zij en Jade zelf wilden. Jade Kops overleed op 24 april op 19-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Familie bedankt voor steun

De familie schrijft: ‘Wij willen iedereen, die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de uitvaart van Jade, enorm bedanken. Hierdoor hebben wij afscheid kunnen nemen op de manier die wij (en Jade zelf) wilden. Dank jullie wel voor de geweldige steun! Wij zullen op dit account alleen in uitzonderlijke gevallen nog berichten plaatsen over Jade, verder blijft dit account een herinneringsboek aan Jade haar leven. We zetten geen punt maar een komma, zoals Jade dat ook deed.’

Account blijft bestaan

Het Instagramaccount zal dus niet verdwijnen, maar krijgt een andere rol. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de familie nog berichten over Jade plaatsen, terwijl de bestaande inhoud blijft dienen als herinnering aan haar leven.

Bekend door openheid

Jade werd in Nederland bekend door haar openheid over het leven met kanker. Ze deelde haar ervaringen met veel mensen en schreef ook het boek Voor altijd jong.

