Dieuwke Wynia benaderd voor serie over DWDD-boek Je Mist Meer Dan Je Ziet

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dieuwke Wynia is naar eigen zeggen benaderd door een producent om van haar recent uitgebrachte boek Je Mist Meer Dan Je Ziet een serie te maken.

Dat vertelt de schrijfster en voormalig eind- en hoofdredacteur van De Wereld Draait Door (DWDD) in het radioprogramma MISCHA!. In het boek blikt Dieuwke terug op haar tijd bij het programma, waarover de afgelopen jaren veel is gezegd en geschreven. Om welke producent het gaat, vertelt ze niet.

Producent toont interesse

Volgens Dieuwke krijgt ze positieve recensies op Je Mist Meer Dan Je Ziet. ‘Er werd zelfs gezegd: het is iets voor een serie’, vertelt ze. ‘Er is ook al een producent geïnteresseerd, dus wie weet’, aldus de schrijfster.

Tijd bij De Wereld Draait Door

Dieuwke werkte vanaf 2008 als eindredacteur bij De Wereld Draait Door. Van 2011 tot 2016 was ze hoofdredacteur van het programma. In 2022 publiceerde de Volkskrant een artikel waarin tientallen oud-medewerkers van De Wereld Draait Door onder anderen presentator Matthijs van Nieuwkerk en Dieuwke beschuldigden van ‘grensoverschrijdend gedrag’. Ook zou er een angstcultuur hebben geheerst op de redactie.

Eerste reactie

In het voorjaar van 2025 reageerde Dieuwke voor het eerst in een aantal publicaties op Substack op het onderzoek van de Volkskrant en de beschuldigingen. BNNVARA en Matthijs werkten niet mee aan haar boek. Zo’n drieënhalf jaar geleden ging er een beerput open toen de Volkskrant met een onthullend artikel kwam over de angstcultuur achter de schermen bij De Wereld Draait Door.