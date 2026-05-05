Sandra Married At First Sight (Nander de Wijk)

Sandra wees Rob af in Married At First Sight, maar proost nu met zijn date Marloes

Tekst: Evelien Berkemeijer

05/05/2026

Het huidige seizoen van Married At First Sight leverde al vroeg een opvallend moment op. Sandra zorgde voor een primeur door Rob nog vóór het jawoord af te wijzen.

Let op: dit artikel bevat spoilers over Rob zijn gehele avontuur in Married At First Sight (MAFS).

Rob kreeg daarna een tweede kans in het programma. Of eigenlijk drie, want hij ging met nog twee vrouwen op date. Toch besloot Rob uiteindelijk alleen verder te gaan na het programma.

Sandra en Marloes zoeken elkaar op

Nu is er opnieuw iets opvallends gebeurd rond de vrouwen uit dit verhaal. Sandra en Marloes hebben elkaar opgezocht en lijken het goed met elkaar te kunnen vinden. Op Instagram deelt Sandra een foto waarop zij en Marloes samen proostend en lachend poseren. Daarbij schrijft Sandra: ‘Hoe eenzelfde match verbindt. Een topavond met Marloes’.

Het lijkt erop dat de gedeelde link met Rob voor een band tussen Sandra en Marloes heeft gezorgd. Waar Rob uiteindelijk alleen verderging, lijken de twee vrouwen elkaar nu gevonden te hebben.

