Anton uit Married At First Sight zocht eerder al liefde op tv: ‘Ook een broer-zusverhouding’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Married At First Sight blijkt niet de eerste keer dat Anton via televisie een nieuwe liefde probeert te vinden. Juicekanaal RealityFBI deelt dat hij eerder meedeed aan Lang Leve de Liefde.

Daar zou een herkenbaar patroon te zien zijn. Kijkers zouden in zijn eerdere date hetzelfde gedrag kunnen herkennen als nu in Married At First Sight. Ook toen kwam de romantiek niet echt van de grond.

Anton deed eerder mee aan Lang Leve de Liefde

Volgens RealityFBI viel hetzelfde patroon op

Volgens het juicekanaal is in die eerdere deelname al te zien dat Anton tegen vergelijkbare dingen aanliep. ‘Kijkers die hem toen zagen, of die de YouTube-video’s van die date terugkijken, herkennen meteen hetzelfde beeld. De gesprekken vielen al snel stil en echte diepgang ontbrak. Ook toen ontstond er een soort broer-zusverhouding’, schrijft RealityFBI.

In het programma zou te zien zijn hoe zijn date Chantelle hem al snel in de friendzone plaatste. Ze noemde Anton volgens RealityFBI zelfs haar bestie. Uiteindelijk bleef hij daardoor ook vrijgezel. Bekijk hier een deel van de aflevering: