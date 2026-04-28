Dit is hoe de afgewezen Rob het avontuur van Married At First Sight afsluit

Tekst: Evelien Berkemeijer

Rob Visser kreeg in Married at First Sight 2026 een pijnlijk begin van zijn avontuur te verwerken. Sandra weigerde met hem te trouwen, maar het programma bood hem daarna alsnog de kans om twee andere vrouwen te ontmoeten.

In de nieuwste aflevering van Married At First Sight, die nu al op Videoland staat, is te zien hoe Rob zijn deelname afsluit. Dat doet hij in een gesprek met Carlo Boszhard en de experts, maar zonder Sandra.

Lees ook: Met hen ging Rob op date na afwijzing Married At First Sight

Rob wil Sandra niet bij het eindgesprek

Rob heeft zelf aangegeven dat hij het afsluitende gesprek zonder Sandra wil voeren. Hij heeft haar sinds de trouwdag niet meer gesproken en heeft naar eigen zeggen ook geen vragen meer voor haar. ‘Ik heb haar maar één keer gezien, op de trouwdag, dat is een dag die je eigenlijk wel zo snel mogelijk wil vergeten. Voor mij is het goed gewoon nu.’

Psycholoog Lennart Klipp spreekt zijn respect uit voor Rob, die in een nachtmerriescenario terechtkwam. Ook Eveline Stallaart, die bij de ceremonie aanwezig was, viel het op dat Rob rustig en respectvol bleef. Volgens Lennart is het een valkuil om zo’n afwijzing persoonlijk op te pakken. Rob herkent dat en hield zichzelf voor: ‘Het is niet om mij. Move on.’

Rob kijkt positief terug op de twee dates die hij daarna in het programma had. Hij heeft mooie woorden voor de vrouwen en vond de afspraakjes goed, maar merkte ook dat de verwerking daarna pas echt kwam. Hij vond het lastig om zich opnieuw open te stellen en merkte op dat hij ‘andere zintuigen’ gebruikte dan als hij meteen in het huwelijksbootje was gestapt, zoals de bedoeling was.

Relatiecoach Anne Campagne vindt dat het Rob siert dat hij naar iets serieus zocht. Dat klopt: Rob legt uit dat hij met een duidelijke intentie aan het programma begon, met een lange voorgeschiedenis die ineens wegviel. Eveline vraagt zich daarop af of hij misschien toch meer gekwetst was dan hij eerst toegaf. Rob ziet dat anders: hij vond het niet zozeer kwetsend, maar zegt wel: ‘er gebeurt natuurlijk wel wat’.

De experts over Sandra’s afwijzing

Carlo vraagt de experts ook of zij de afwijzing van Sandra niet hadden kunnen zien aankomen. Lennart vertelt daarop dat er vooraf wel zorgen waren: ‘Namelijk dat Sandra, gezien haar verleden, het type jongens waar ze op viel, dat ze hiermee zou worstelen. We hebben daar uitvoerig met haar over gesproken.’ Volgens Lennart had Sandra aangegeven dat ze zich daarvan bewust was en het roer wilde omgooien. Anne vult aan: ‘Ik denk dat ze hoofdelijk er wel klaar voor was, maar haar gevoel meteen een andere kant op ging.’ Lennart denkt daarom niet dat Sandra heeft gelogen, maar dat ze pas op het beslissende moment voelde dat ze het niet kon.

Geen spijt van het avontuur

Met mooie woorden van Carlo, die hem bedankt en ook de onvoorwaardelijke liefde van hond Guus benoemt, komt het avontuur van Rob ten einde. Rob ziet Married at First Sight als een once in a lifetime avontuur en heeft geen spijt van zijn deelname. Zoals hij zelf zegt: ‘Spijt is voor later.’