Met deze twee vrouwen ging Rob op date na afwijzing in Married At First Sight

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na zijn afwijzing bij het altaar in Married At First Sight krijgt Rob alsnog een nieuwe kans in de liefde.

Trouwen hoeft voor Rob niet meer direct, maar open voor een date staat hij zeker wel. Na de afwijzing wordt hij daarom in Married At First Sight gekoppeld aan twee vrouwen die ook hoog scoren in de match. Zelf vat hij die nieuwe wending nuchter samen: ‘Waar één deur dicht gaat, gaan andere deuren open.’

Terugblik op zijn afwijzing

Na een korte pauze schuift Rob opnieuw aan bij presentator Carlo Boszhard. Daar vertelt hij dat hij na zijn afwijzing nog een gesprek heeft gehad met de experts, op eigen verzoek. Rob ging het avontuur in met het idee dat hij zou trouwen en reizen, maar kwam in plaats daarvan onverwacht in stilte terecht. Aan zichzelf twijfelen deed hij naar eigen zeggen nooit: hij zit lekker in zijn vel.

Niet lang daarna ontmoet Rob de eerste vrouw die zou matchen: Marloes van 54 jaar. Zij omschrijft zichzelf als een jeugdige vrouw voor haar leeftijd, werkt als reikitherapeut en zou ooit nog graag willen trouwen. De ontmoeting verloopt soepel en de twee kunnen zelfs lachen om de scheten van Robs hond Guus. Na afloop is Rob duidelijk positief: ‘Ze is spraakzaam, spontaan en heeft een leuke lach. Voor een eerste date was dit goed gezelschap.’ Ook Marloes staat open voor een tweede afspraak.

Ook een klik met Ankie

In de aflevering daarna volgt een date met Ankie van 56 jaar. Zij heeft veel zin in het MAFS-avontuur en zegt over haar zoektocht: ‘Een leuke uitstraling vind ik heel belangrijk. Het valt of staat gewoon met de klik als je elkaar ziet voor het eerst. Ik ga ervoor. Moet ik nog een ‘yes!’ doen?’ Tijdens een Italiaanse workshop leren de twee elkaar beter kennen en ook die eerste ontmoeting bevalt van beide kanten erg goed. Zowel Rob als Ankie geeft aan elkaar graag nog beter te willen leren kennen.

De keuze is aan Rob

Daarmee ligt de keuze nu bij Rob: wordt het Ankie of Marloes? Zelf zegt hij daar met een open blik naar te willen kijken, omdat hij dat wel zo eerlijk vindt naar beide vrouwen. Tegelijk beseft hij dat het niet alleen om zijn gevoel draait. Zoals hij zelf zegt: ‘Ook de dames moeten nog steeds geïnteresseerd zijn. En dat is iets dat je onbewust toch heel voorzichtig meeneemt.’