Humberto Tan weigerde interview waar RTL op aandrong

Tekst: Evelien Berkemeijer

Humberto Tan heeft in de podcast Lightless Lounge teruggeblikt op het moment waarop hij weigerde een omstreden gast aan tafel te krijgen.

Volgens Humberto Tan wilde RTL destijds graag een onbekende rapper in zijn talkshow hebben, nadat die een rap over Geert Wilders had gemaakt. In de clip werd gesuggereerd dat Wilders werd doodgeschoten. Voor Tan was dat direct reden om niet mee te werken aan het interview.

Waarom Humberto nee zei

Toen Erland Galjaard, destijds programmadirecteur bij RTL, hem vroeg de rapper toch uit te nodigen, hield Humberto voet bij stuk. De talkshowhost zei daarover: ‘Ik heb geen interesse.’ Toen Galjaard opmerkte dat iedereen dat verhaal wilde hebben, antwoordde Humberto: ‘Dat klopt, maar ik niet.’

Geen goed gesprek

Volgens Humberto was de rapper voor hem niet relevant en vond hij het gesprek inhoudelijk ook niet de moeite waard. Hij wijst erop dat de artiest slechts driehonderd volgers op Twitter had en keurt de actie bovendien af, ondanks het feit dat hij zelf ook kritisch is geweest op de PVV. Als wordt opgemerkt dat dit een persoonlijke afweging was, zegt hij: ‘Het is ook mijn gesprek.’

Toch gelijk gekregen

Uiteindelijk schoof de rapper aan bij een ander programma. Daarna gaf Galjaard volgens Humberto toe dat het goed was geweest dat het interview er niet kwam. De presentator noemt het de enige keer dat hij inhoudelijke druk van buitenaf voelde om iemand te spreken. In dat gesprek had hij zelfs al duidelijk gemaakt hoe ver zijn verzet ging: ‘Zet hem aan tafel, ik stel hem geen vraag.’

Over wie het ging

Humberto lijkt daarmee te doelen op rapper Hozny, die in 2014 de videoclip Geertje online zette. In die clip is te zien hoe een nep-Wilders met blonde pruik geknield zit, terwijl twee mannen met bivakmutsen hem onder schot houden. Daarna gaat het beeld op zwart en klinkt een schot. Volgens Hozny was de clip een reactie op de ‘minder, minder’-uitspraken van Wilders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en wilde hij choqueren, niet bedreigen.