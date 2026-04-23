Dit is YouTuber Rouand YT, die prankcall voorafgaand aan dodelijke schietpartij bekent

Tekst: Evelien Berkemeijer

Woensdag zei Rouand YT tegen Het Parool nog dat hij die dag niet had gestreamd en geen prank had gedaan. Donderdag kwam hij via zijn advocaat terug op die verklaring. Volgens de raadsman was sprake van verwarring over de datum en moet de eerdere ontkenning worden rechtgezet.

Ontkenning ingetrokken

Volgens advocaat Gerald Roethof heeft zijn cliënt zijn eerdere uitlatingen moeten corrigeren. ‘Cliënt heeft gisteren, mede door een onduidelijkheid voor hem over de datum, als eerste reactie een video opgenomen waarin hij de prank ontkent’, zegt de advocaat. ‘Bij een nadere analyse van de inmiddels bij cliënt bekende informatie, moet hij deze ontkenning rectificeren. Cliënt betreurt de ontstane verwarring.’

Prankcall voorafgaand aan schietpartij

Op nieuwjaarsavond kreeg Efe Y. een zogeheten prankcall van Rouand YT, die tegen betaling en in opdracht van kijkers telefoongrappen uitvoert. De opdracht was om Y. te bellen en ‘een gangsterverhaal’ te vertellen. Na de felle woordenwisseling die daarop volgde, zou Y. naar ‘die blauwe brug’ in het Piet Wiedijkpark in Amsterdam zijn gegaan. Daar schoot hij volgens het OM op drie tieners die niets met de prankcall te maken hadden. Twee jongens van 16 en 18 jaar kwamen om het leven, een 17-jarige jongen wist te ontkomen.

Bekende naam op YouTube

Rouand YT, die buiten YouTube Rouand Saadoe zou heten, heeft bijna 100.000 abonnees op het platform. Hij plaatst wekelijks prankvideo’s waarin hij mensen in de maling neemt, variërend van waterballonnen tot prankcalls die geregeld in ruzie uitmonden. Ook gaat de YouTuber volgens de aangeleverde informatie iedere avond live.

Eerder al in beeld bij politie

In december 2023 vertelde Rouand in een video met de titel Ik Ben Vrij Van De Gevangenis dat hij drie dagen had vastgezeten op het politiebureau in Haarlem. Daarin zei hij dat hij in alle vroegte van zijn bed was gelicht en dat de zaak draaide om uitspraken die hij eerder had gedaan. ‘Mensen die het een beetje hebben gevolgd weten dat ik toen was losbandig was met het filmen en de woorden die ik gebruikte zoals ‘Ik kom naar beneden en ik neem dit en dit mee’, mensen weten wel wat ik heb gezegd. Dat wordt door de politie super serieus opgepakt.’ In dezelfde video zei hij ook dat hij geen prankcalls meer mocht doen en dat hij daarmee akkoord was gegaan.