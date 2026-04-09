Verdachte moord Amsterdam-Zuid eerder te zien in Lang Leve de Liefde

Tekst: Evelien Berkemeijer

De man die is aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 40-jarige vrouw in Amsterdam-Zuid, blijkt eerder op televisie te zijn verschenen. Het gaat om de 39-jarige Clen V., de partner van het slachtoffer.

De vrouw werd op donderdag 26 maart levenloos aangetroffen in haar woning aan de Koninginneweg in Amsterdam-Zuid. Volgens de politie wordt er inmiddels ‘sterk rekening mee’ gehouden dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. Op woensdag 8 april werd Clen V. aangehouden.

Partner aangehouden

Clen V. had samen met het slachtoffer, met wie hij getrouwd was, een jong kind. De recherche houdt er inmiddels ‘sterk rekening mee’ dat er sprake is van een misdrijf, waarna de partner van de vrouw als verdachte is opgepakt.

Geruchten over link met andere zaak

Vorige week dinsdag werd bekend dat het slachtoffer werkzaam was bij ABN Amro. Enkele dagen na haar dood werd ook een 56-jarige vrouw die een directe collega van haar was bij de bank vermoord aangetroffen op een parkeerplaats bij Nieuw-Vennep. Daardoor ontstonden geruchten dat beide zaken mogelijk met elkaar te maken zouden hebben. Een dag later liet de politie echter weten dat daarvan geen sprake is. De twee moordzaken worden als afzonderlijke onderzoeken behandeld. Volgens de politie was er alleen sprake van dezelfde werkgever.

Eerder op televisie

RealityFBI meldt nu dat Clen in 2019 een date had met Iris Hond en in 2021 te zien was in Lang Leve de Liefde. Ook zien we dat SBS6 een video van hem op het eigen YouTube-kanaal offline heeft gehaald. Of dat recent is gebeurd, is niet duidelijk.