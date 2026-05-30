MAFS-Domenik en Ferenc laten van zich horen na beschuldigingen van oplichting

Tekst: Lisa Manche

Domenik en Ferenc zijn na de opnames van ‘Married at First Sight’ nog altijd enorm gelukkig getrouwd. Ferenc ging al snel bij zijn kersverse man wonen en kijkers zetten daar hun vraagtekens bij. Het stel gaat in op de beschuldigingen die ze krijgen.

Twijfels

Domenik en Ferenc hebben elkaar helemaal gevonden in Married at First Sight. Ze bleken zelfs al direct na de huwelijksreis samen te wonen. Kijkers van het programma uiten online hun twijfels over de snelle romance. Zo zou Ferenc profiteren van Domenik en werd hij uitgemaakt voor oplichter, toen bleek dat hij op een zolderkamer bij zijn goede vriendin Brenda verbleef. Hij had namelijk weinig spullen toen hij bij Domenik introk.

‘Hij is geen oplichter’

In gesprek met Story reageert Domenik: ‘Men ging ervan uit dat Ferenc geen eigen huis en spullen had omdat hij zo snel bij me introk. Maar hij is geen oplichter.’ Hij laat weten Ferenc honderd procent te vertrouwen. ‘Met mijn leven, mijn winkel en mijn geld. Hij heeft het allermooiste hart van de wereld. En eigenlijk kwam het heel goed uit dat hij geen koop- of huurhuis had. Zo kon hij zonder gedoe bij mij intrekken.’

Huis verkocht

Het stel legt uit dat in de uitzendingen niet te zien was dat Ferenc zijn huis drie jaar geleden goed heeft verkocht. Hij is daarna voor zijn werk als dressuurruiter lange tijd over de wereld gereisd. Toen hij terugkwam in Nederland bood Brenda haar zolderkamer aan, zodat hij tijd kreeg om een beslissing te nemen over zijn leven. Ferenc heeft nog wel zijn eigen bedrijf en helpt Domenik bij zijn winkel in Hilversum. ‘Want daar is het echt heel druk.’

Terwijl het Nederlandse seizoen van Married at First Sight er net op zit. Is de Britse versie in opspraak vanwege beschuldigingen van verkrachting.

BRON: STORY