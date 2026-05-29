Kids Top 20 maakt doorstart met nep-presentatrice: ‘Dat zullen ze toch niet doen?’

Tekst: Lisa Manche

Het kinderprogramma ‘De Kids Top 20’ maakt online een doorstart, nadat eind vorig jaar bekend werd dat het zou stoppen vanwege bezuinigingen. Maar de aankondiging zorgt voor veel vragen van kijkers en oud-presentatoren. De nieuwe presentatrice zou namelijk met AI gegenereerd zijn.

Doorstart

Woensdag verscheen er op het Instagram- en TikTok-account van de Kids Top 20 opeens video’s met een nieuw gezicht. In plaats van oud-presentator Mathieu Hinzen, maakt de jonge presentatrice ‘Jess’ bekend dat het muziekprogramma online een doorstart maakt.

AI presentatrice

Veel volgers reageren verbaasd, want de beelden lijken niet echt. Producent CTM bevestigt niet direct dat Jess een AI-creatie is, maar dit lijkt er wel op. Kijkers vinden het pijnlijk dat het bedrijf een AI-presentator gebruikt in plaats van een menselijke. ‘Een kinderaccount als dit zou absoluut moeten vermelden dat het AI is’, zegt een kijker. ‘Goed voorbeeld voor kinderen die later ook willen presenteren’, reageert een ander.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Reacties van oud-presentatoren

Ook oud-presentatoren van de Kids Top 20 reageren onder de video. Stephanie van Eer vraagt of het AI is en Mathieu Hinzen reageert alleen met een schaterende emoji. Kim Lian van der Meij die van 2003 tot 2006 het programma presenteerde, reageerde donderdagochtend in het radioprogramma van Coen & Sander. ‘Ik dacht hè, is dit nou echt?’ Ze laat weten het meisje bijna té perfect te vinden. ‘Ik heb er echt met verbazing naar zitten kijken. Want ja, ik denk dat AI in heel veel opzichten fantastisch is. Maar hierbij dacht ik vooral: wat vind ik hier nou eigenlijk van als dit echt AI blijkt te zijn?’

Lees ook: Dit is het gezin van Kim-Lian van der Meij

Werk overgenomen

De Kids Top 20 werd altijd op scholen opgenomen. ‘Je had contact met elkaar, je danste samen. Nu is dat er niet meer. Dat voelt heel raar.’ Ze schrok toen ze Jess zag. ‘Ik dacht: nee, dat kan niet, dat zullen ze toch niet doen? Is dit misschien het eerste moment waarop we echt zien dat ons werk wordt overgenomen door AI? Tenminste, zo ervaar ik dat voor het eerst. (…) Er zijn toch genoeg leuke en getalenteerde jonge meiden die dit écht goed kunnen doen? Mensen die die kinderen ook echt kunnen raken en met ze kunnen praten.’

Testfase

Producent CTM laat aan het AD weten dat de video’s een test zijn en betreuren dat het programma in 2025 is wegbezuinigd. ‘Daarom onderzoeken en testen wij momenteel of een doorstart, in welke vorm dan ook, mogelijk is.’

Zapp en AvroTros

De Kids Top 20 werd voorheen gemaakt door AvroTros en werd uitgezonden op Zapp. Maar die partijen hebben niks met de doorstart te maken. ‘AvroTros is geen onderdeel meer van deze vorm van het programma’, zegt een woordvoerder. ‘CTM heeft de rechten van het programma en heeft deze nieuwe vorm en koers uitgezet.’

BRON: AD