Linda uit MAFS deelt eerste foto van nieuwe liefde

Tekst: Lisa Manche

Na haar avontuur in ‘Married at First Sight’ is er toch nog een nieuwe liefde op het pad van Linda gekomen. Op Instagram deelt ze een romantisch kiekje met haar vriendin.

Droomvrouw gevonden

Trots schrijft Linda bij de foto ‘Mijn droomvrouw’. Nadat te zien was dat haar huwelijk met Cindy strandde in Married at First Sight maakte Linda aan RTL Boulevard bekend dat ze opnieuw gelukkig is in de liefde. Ik heb de liefde ondertussen gevonden, dus ik ben heel blij’, zei ze.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Lees ook: Anton uit Married at First Sight ziet inbox ontploffen na tv-avontuur

‘Helemaal happy’

Op camera vertelde ze nog niks over haar nieuwe liefde, maar ze klonk ontzettend gelukkig. ‘Ik ben nu samen met de liefste, mooiste en grappigste vrouw uit Alphen aan den Rijn.’ Linda vertelt dat ze nu een aantal weken samen zijn en dat alles nog steeds als een roze wolk voelt. ‘Ik word er helemaal rood van’, zei lachend. ‘Maar ik ben weer helemaal happy.’

Terwijl het Nederlandse seizoen van Married at First Sight er net op zit. Is de Britse versie in opspraak vanwege beschuldigingen van verkrachting.