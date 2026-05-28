Tim den Besten voorlopig niet op tv: ‘Herstelt nog in de luwte’

Tekst: Lisa Manche

Tim den Besten is ‘nog steeds in de luwte aan het herstellen.’ Dat laat zijn advocaat weten aan het ANP. Volgens de advocaat is het niet bekend wanneer de presentator zijn werk weer gaat oppakken, ‘maar we verwachten niet dat dat op korte termijn zal zijn.’

Identiteitsfraude

De 39-jarige VPRO-presentator kwam in 2023 in opspraak toen hij door drie mannen werd beschuldigd van identiteitsfraude. Tim zou hun foto’s en namen hebben gebruikt op datingapp Grindr om in contact te komen met andere mannen.

Veel spijt

De presentator bekende schuld en zei dat hij veel spijt had. ‘Daarmee deed ik mensen pijn en verdriet. Ik schaam mij diep. Bij een mediationgesprek heb ik dit aan de slachtoffers kunnen vertellen en daar ben ik dankbaar voor. Maar het neemt niet weg dat wat ik heb gedaan beschadigend is.’ Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak in overleg met de slachtoffers.

Zeldzame vorm van kanker

In 2023 maakte Tim bekend dat hij een zeldzame vorm van kanker had. Begin 2025 liet hij via zijn advocaat weten dat hij na chemokuren en bestralingen kankervrij is.

Komt Tim nog op tv?

De VPRO laat weten ‘verder geen mededelingen te doen’ over de samenwerking met Tim. De presentator maakte in het verleden verschillende programma’s voor de omroep, zoals 100 dagen in je hoofd,samen met Nicolaas Veul, en het programma Timmyland.

Nadat bekend werd dat Tim leed aan een zeldzame vorm van kanker, verdween hij uit het beeld en had zijn collega Nicolaas hem begin 2025 al anderhalf jaar niet gesproken.

BRON: ANP