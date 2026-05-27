Sanne Vogel gaat na verloving van negen jaar trouwen: ‘Kwam er niet van om bruiloft te plannen’

Tekst: Lisa Manche

Sanne Vogel en haar partner Melchior Schimmel zijn al negen jaar verloofd, maar zijn nu bezig met de voorbereidingen voor hun bruiloft. Dat vertelt de actrice, schrijver en regisseur aan ‘Libelle’.

Veel heftige gebeurtenissen

Sanne vertelt dat er veel gebeurd is in haar leven. Ze verloor een ongeboren kindje, kreeg in 2019 een tweeling en onderging meerdere operaties nadat bleek dat ze drager was van de BRCA1-genmutatie. Dragers van dit gen hebben een grotere kans op borst- of eierstokkanker. De actrice liet daarom haar borsten en eierstokken verwijderen. ‘Door alles wat er gebeurde in ons leven, kwam het er niet van om onze bruiloft te plannen’, vertelt Sanne.

Huwelijk voorbereiden

Inmiddels is er ruimte om bezig te zijn met het huwelijk. ‘We gaan het vieren met al onze dierbaren, ergens op een mooie plek in Nederland.’ Vrienden en familie helpen het stel met de voorbereidingen. ‘Een goede vriendin is trouwambtenaar en een andere vriendin is chef-kok, zij gaat koken. We gaan dansen en genieten van lekker eten en natuurwijnen. Ik heb ontzettend veel zin in de komende tijd.’

Sanne Vogel

Sanne Vogel (42) is actrice, schrijfster en regisseur. Ze speelde onder meer in Verliefd op Ibiza, Onze Jongens en Hartenstraat. Eind 2020 beviel ze van een tweeling: dochter Bella Jo en zoon Loewy Bertus.

BRON: LIBELLE