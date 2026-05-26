Michelle en Michael uit ‘Huizenruilers’ na opnames gescheiden

Tekst: Lisa Manche

Wie gisteravond de uitzending van ‘Huizenruilers’ keek, heeft gezien dat Michelle en Michael samen introkken in een groter huis. Lang hebben zij hier niet samengewoond, want na de opnames zijn de twee gescheiden. Michelle vertelt meer over deze beslissing aan RTL Wonen.

In de aflevering van Huizenruilers was te zien dat Michelle en Michael op zoek waren naar een grotere woning, terwijl Tilly juist kleiner wilde wonen. Zo konden alle deelnemers ruilen van woning. Maar lang heeft het voor Michelle en Michael niet geduurd. Na afloop van de opnames zijn de twee uit elkaar gegaan. Michelle legt uit dat het niet helemaal uit de lucht kwam vallen. ‘We hadden al langer gesprekken en uiteindelijk merkten we dat het gewoon op was.’

Afspraken

Het stel heeft samen duidelijke afspraken gemaakt rondom hun dochter Sarah. Zo blijven Michelle en Sarah in het huis wonen. ‘Voor Sarah is dit haar thuis geworden. Ze speelt dolgraag in de tuin en is onwijs blij met haar kamer.’ Michael woont nu nog bij hen in, maar verhuist binnenkort naar een appartement in Benschop. Lachend vertelt hij: ‘Twee keer verhuizen in drie maanden tijd zou ik niemand aanraden.’

Vorige woning

Michelle laat weten nog steeds goed contact met Tilly te hebben. Zo komt zij regelmatig op de koffie en was ze aanwezig bij de derde verjaardag van Sarah. En haar vorige woning, waar Tilly nu woont, voelt voor Michelle niet maar als haar thuis. ‘Dat is eigenlijk alleen maar een goed teken.’

