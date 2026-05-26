MAFS-Olof wil geen contact met Femke: ‘Geen behoefte aan zulke mensen’

Wie het vorige seizoen van ‘Married at First Sight’ heeft gezien, kan zich Olof en Femke vast nog goed herinneren. Het stel had veel ruzie en het was dan ook geen verrassing dat de twee gingen scheiden. In de podcast De Datingcast: Married at First Sight van Veronica Superguide vertelt Olof dat hij en Femke geen contact hebben.

‘Laat mij lekker met rust’

Als aan Olof wordt gevraagd of hij nog contact heeft met Femke is hij stellig: Ik heb daar echt totaal geen behoefte aan’, zegt hij. ‘Als je niet de waarheid vertelt en dingen verdraaid; ik heb geen behoefte aan zulke mensen, dus laat mij lekker met rust.’

Olof vervolgt: ‘Ik wens haar een heel fijn leven, maar ik heb geen behoefte aan contact. Het is niet mijn type mens, laat ik het maar even heel netjes houden.’

Nieuwe vrouw ontmoet

Met de liefde gaat het nu gelukkig goed voor Olof. Zeven maanden geleden heeft hij een vrouw ontmoet met wie hij het nu erg gezellig heeft. Wel geeft hij aan het rustig aan te doen. ‘Ik hou het ook een beetje uit de luwte en ik wil het heel rustig gaan onderzoeken.’

Prettig gevoel

De vrouw die hij ontmoet heeft ziet Olaf ook heel anders. ‘Ze heeft ook echt gezegd: ‘Ik kan me niet voorstellen dat jij zo bent als hoe je bent neergezet op tv’, vertelt Olof. ‘Ze gaf me gelijk een heel prettig gevoel. Ze heeft me inmiddels leren kennen en ziet inderdaad een totaal andere man dan op televisie.’

Teleurgesteld in media

In augustus 2025 deelde Olof het nieuws dat hij een nieuwe liefde had gevonden. Helaas liet hij daarna al vrij snel weten dat die relatie gestrand was. Destijds baalde hij van de aandacht voor de prille relatie. ‘Ik ben zeer teleurgesteld in sociale media en alle berichten’, liet hij weten. ‘Je hoeft niet iemand helemaal naar beneden te halen of af te maken.’

BRON: VERONICA SUPERGUIDE