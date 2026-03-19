Married At First Sight-Olof al een half jaar aan het daten

Tekst: Evelien Berkemeijer

Olof heeft opnieuw de liefde gevonden. De oud-deelnemer van Married At First Sight vertelt dat hij al een tijdje iemand ziet en dat het tussen hen goed voelt.

Eerder liet hij in Bij Andy In De Auto al weten dat hij het geloof in de liefde na Married At First Sight nog niet was verloren. Inmiddels heeft de oproep die hij daar deed resultaat gehad, want een vrouw nam contact met hem op en daaruit is een prille romance ontstaan.

Kopzorgen in de liefde

Olof was een spraakmakende kandidaat in Married At First Sight, waar hij samen met Femke een emotioneel traject doorliep. Daarbij zorgden ook enkele onhandige uitspraken van hem voor de nodige opschudding. Buiten het programma om is hij vader van Lux en Coco, over wie hij samen met hun moeder het co-ouderschap heeft.

Nieuwe vrouw in zijn leven

Aan Shownieuws vertelt Olof dat het goed met hem gaat en dat hij een tijd geleden iemand heeft ontmoet. De twee doen het rustig aan, maar hebben het volgens hem erg fijn samen. Over haar zegt hij: ‘Ze is vooral heel lief en dat is nog veel belangrijker dan het complete plaatje, of nee: niet het complete plaatje, het plaatje.’ Daarnaast noemt hij haar empatisch, zorgzaam, gezellig en bourgondisch.

Nog altijd pril

Toch benadrukt Olof dat het nog pril is. De twee zijn elkaar pas een halfjaar aan het leren kennen en daarom houdt hij het liever nog wat meer onder de radar. Wel voeren ze volgens hem goede gesprekken en maken ze af en toe leuke uitstapjes. Officieel is het vooralsnog niet.

Foto: Nander de Wijk