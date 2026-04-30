Na Nasrah Habiballah nu Lennard Swolfs NOS-correspondent Israël en Palestijnse Gebieden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Lennard Swolfs wordt per 1 juni de nieuwe NOS-correspondent in Israël en de Palestijnse Gebieden. Hij volgt Nasrah Habiballah op, die de functie ruim drie jaar vervulde en haar rol vanaf mei neerlegt.

Lennard Swolfs werkt sinds 2019 bij de NOS als buitenlandredacteur, met het Midden-Oosten als specialisme. De nieuwe correspondent deed de afgelopen jaren al meerdere keren verslag vanuit Israël en de Palestijnse Gebieden.

Achtergrond in journalistiek en regio

Lennard Swolfs studeerde Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Tijdens zijn opleiding liep hij stage bij de Engelstalige tak van Al Jazeera in Doha, Qatar. Daarna volgde hij enkele maanden Arabische lessen in Hebron, op de Westelijke Jordaanoever.

Ervaring bij de NOS

Sinds september 2019 werkt Lennard bij de NOS als buitenlandredacteur. Hij maakte daar vooral televisiereportages en online verhalen. Ook deed hij verslag in Qatar rond het WK Voetbal, onder meer over de situatie van arbeidsmigranten. Daarnaast werkte hij in Tunesië aan reportages over de migratiedeal tussen de Europese Unie en Tunesië.

Verslaggeving uit conflictgebied

De afgelopen jaren was Lennard meerdere keren in Israël en de Palestijnse Gebieden voor verslaggeving over de Gazaoorlog en andere conflicten in de regio. Sinds 2023 werkt hij daarnaast op invalbasis als radioverslaggever bij de binnenlandredactie. Over zijn benoeming zegt hij: ‘Het is al jaren mijn ambitie om correspondent in deze regio te worden. Het nieuws volgt elkaar hier in hoog tempo op en ik besef dat het een zware baan is, maar juist dat geeft mij energie: boven op het nieuws zitten en verslag doen zodra het gebeurt. Het is een regio die mij al lange tijd fascineert en waar ik mij sterk bij betrokken voel. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan.’

Vertrouwen vanuit de buitenlandredactie

Chef Buitenland Esther Bootsma noemt het correspondentschap in Israël en de Palestijnse Gebieden een belangrijke en lastige functie. ‘Het correspondentschap in Israël en de Palestijnse Gebieden is een journalistiek boeiende en belangrijke functie, en tegelijkertijd ook een van de lastigste banen die er is in de journalistiek. We hebben bewondering voor Lennard dat hij deze stap zet, maar vooral ook het volste vertrouwen dat hij die rol goed gaat vervullen.’