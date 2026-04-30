Jennifer Hoffman switchte van arts na harde opmerking

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jennifer Hoffman vertelt in gesprek met &C, te lezen in de nieuwe &C Oh Baby!, dat haar zwangerschap deze keer anders voelt dan haar eerdere zwangerschap. Waar ze de eerste keer onbevangen was, merkt ze nu dat ze ongeruster is.

Jennifer Hoffman geeft aan dat vooral de gezondheid van de baby veel door haar hoofd gaat. Haar leeftijd speelt daarin volgens haar ook een rol.

Zwangerschap voelt anders

Over het verschil met haar eerste zwangerschap zegt Jennifer: ‘ De eerste keer sprong ik onbevangen op een trein, zonder idee waar-ie heenging. Bij alles dacht ik: o leuk, interessant! En nu denk ik alleen maar: als het maar gezond is. Want stel dat de baby niet gezond is, dan verstoor ik ineens wel heel veel…’

Leeftijd speelt mee

Dat Jennifer 45 jaar is, maakt de zwangerschap voor haar gevoel extra beladen. Daarover zegt ze: ‘Zeg maar gerust dat ik bejaard zwanger ben. Zoals mijn eerste arts ook wel liet merken. Ze gaf me het gevoel dat ik superonverantwoordelijk was geweest dat ik me op mijn 45ste had laten bezwangeren. ‘Want jij hebt nu natuurlijk een veel hogere kans op afwijkingen.’ Wauw. Ik snáp het wel, misschien zou ik als arts hetzelfde denken, maar je kunt zoiets ook anders zeggen en minder gevoelloos?

Switch van arts

De opmerking van de arts bleef niet zonder gevolgen. Jennifer besloot over te stappen: ‘Omdat ik geen zin had om daartegen te vechten, switchte ik van arts. Dat is gelijk een voordeel van ouder zijn: ik nam het heft in eigen hand.’