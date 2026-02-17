Jennifer Hoffman verloor hoop op tweede kindje na drie miskramen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jennifer Hoffman had de hoop op een tweede kind lange tijd losgelaten.

De actrice wist zelfs lange tijd niet of ze moeder wílde worden. Pas met haar vriend Dorian voelde ze dat verlangen, vertelt ze aan het AD. Inmiddels is ze zwanger van hun tweede kindje, iets wat allerminst vanzelf kwam.

Lees ook: Jennifer Hoffman: niemand staat op tegen wangedrag supergoede acteurs

Ziekenhuistraject en loslaten

Dat ze nu opnieuw in verwachting is, voelt extra bijzonder. ‘Ik had de hoop verloren. Bij Cooper (zoon, red.) ging zwanger worden al niet makkelijk.’ Goedbedoelde adviezen om het ‘los te laten’ raakten haar: ‘Ja, hoe dan, als je in een medisch traject zit?’ Door de pandemie stopte het ziekenhuistraject onverwacht en een paar maanden later bleek ze zwanger.

Miskramen en de knop om

Openhartig blikt Jennifer terug op de moeilijke jaren: ‘Een tweede kind was een grote wens, maar de drie keer dat ik zwanger werd, kreeg ik een miskraam, dan gaat de lol er wel af. Ik begon me te realiseren dat het er gewoon niet in zat.’ Ze zette de knop om en focuste op de voordelen van één kind, zoals vrijheid en hoe veel makkelijker reizen is. ‘En toen werd ik opnieuw zwanger. Inmiddels is de knop weer terug, hoor, ik voel me heel rijk met twee kinderen.’

Zorgen tijdens de zwangerschap

Ook bij deze zwangerschap waren er twijfels en emoties. ‘Toen ik net zwanger was van deze baby, heb ik twee dagen half depressief op de bank gelegen van hoe slecht het met de wereld gaat en dat wij dan straks nóg een kind krijgen dat hier opgroeit – oké, ik was misschien wat hormonaal.’

Bron: Mezza van AD. Foto: ANP