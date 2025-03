Jennifer Hoffman: niemand staat op tegen wangedrag supergoede acteurs

Tekst: Dunya Diercks

Actrice Jennifer Hoffman weet van meerdere acteurs dat ze over de schreef zijn gegaan, maar dat zit hun carrière kennelijk niet in de weg… “Ik ken acteurs van wie ik denk: best gek dat jij nog steeds aan het werk bent”, zegt ze tegen Beau Monde.

Het wangedrag van deze acteurs is in ‘het wereldje’ geen nieuws, weet Jennifer. “De hele film- en tv-industrie weet af van hun gedrag, maar toch worden die mannen nog altijd veel gevraagd voor rollen. Niemand staat tegen ze op, omdat het supergoede acteurs zijn.”

De 44-jarige actrice zelf heeft geen recente ervaringen met wangedrag, maar vertelde eerder in het tv-programma De Geknipte Gast dat ze ten tijde van haar rol van Sam de Graaf in de serie Westenwind ( tussen 1999 en 2002) tijdelijk stopte met acteren nadat ze weigerde een heftige seksscène te spelen. “Ik moest toen opeens verkracht worden op beeld en ik moest hoer worden als Sam de Graaf”, zei ze daarover. “Ik had een scène gelezen dat ik dan mijn eerste klant zou hebben. Dat zou dan in een auto zijn. Ik zou dan op hem zitten, dan zou ik hem berijden. Tijdens het berijden zou ik een flashback hebben aan mijn verkrachting. En vervolgens zou ik uit de flashback worden gehaald doordat die man dan zou klaarkomen in mijn gezicht. Toen was ik 18 of 19.”

Supertrots

Ze kreeg veel lof over haar relaas, vertelt Jennifer nu. “Ik ben heel blij dat ik het gedeeld heb, want na die uitzending kreeg ik zoveel reacties van vrouwen die me bedankten voor mijn verhaal. De boodschap die ik wilde overbrengen was dat, als je ‘nee’ zegt tegen een bepaalde scène, dat niet het einde van je carrière betekent. Dat wist ik destijds natuurlijk nog niet, maar met terugwerkende kracht ben ik supertrots op mezelf dat ik er tegenin durfde te gaan.”