Wow! Zóveel is het landhuis van prins Harry en Meghan Markle waard

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry en Meghan Markle wonen bepaald niet klein. Hun landhuis in Montecito, Californië, is volgens berichten een enorm optrekje met alles erop en eraan.

Het huis in Montecito, aan de kust van Californië, zou ongeveer 14.500 vierkante voet groot zijn, omgerekend zo’n 1350 vierkante meter. Daarbovenop komen nog een gastenverblijf, een theehuis en tuinen op een terrein van 7 hectare. Het stel kocht de woning in 2020 voor 14,65 miljoen dollar.

Een sprookjesachtig huis in Montecito

Anders dan veel mensen denken is Meghans Netflix-serie With Love, Meghan niet opgenomen in haar eigen huis. Het echte landhuis van Harry en Meghan blijft grotendeels buiten beeld, omdat de hertogin hun privéleven wil beschermen. ‘Ik wilde die veilige haven beschermen,’ vertelde Meghan in een coververhaal van People in maart 2025. Voor de serie huurde ze een nabijgelegen boerderij.

Luxe tot in de kleinste details

Het landhuis waar ze écht wonen werd volgens eerdere berichtgeving in 2003 gebouwd, met Sorrell Design als architect. Binnen zouden onder meer balkenplafonds, stenen open haarden en een landelijke keuken voor een professionele kok te vinden zijn. Ook beschikt het huis naar verluidt over negen slaapkamers, zestien badkamers, een thuisbioscoop, een tennisbaan, een zwembad en spafaciliteiten.

Toch voelt het als thuis

Ondanks de enorme omvang voelt de woning volgens Meghan knus aan voor haar gezin. ‘Mijn kantoor grenst aan de keuken en ik vind het heerlijk dat ik vanuit huis kan werken. Het is een grote luxe,’ vertelde ze aan Harper’s Bazaar. Ook dochter Lilibet komt volgens haar soms op schoot zitten tijdens een vergadering, zelfs wanneer het gesprek over haar merk of creatieve plannen gaat.

Voor 14,65 miljoen dollar gekocht

Harry en Meghan betaalden in 2020 naar verluidt 14,65 miljoen dollar voor hun woning. Volgens belastinggegevens zou het pand ooit zelfs te koop hebben gestaan voor 34 miljoen dollar. Meghan vertelde in 2022 aan The Cut waarom het huis meteen goed voelde: ‘Vreugde. En uitademen. En kalmte. Het is helend. Je voelt je vrij.’