Peter Gillis krijgt celstraf voor fiscale misdrijven en taakstraf voor mishandeling Nicol Kremers

Tekst: Evelien Berkemeijer

Peter Gillis is donderdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De vastgoedondernemer kreeg die straf voor fiscale misdrijven rond zijn vakantieparken.

Daarnaast is Peter Gillis veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur voor de mishandeling van zijn ex-partner Nicol Kremers. Ook moet hij haar een schadevergoeding van 1.000 euro betalen. Van andere beschuldigingen, waaronder meerdere mishandelingen en valsheid in geschrifte rond Bibob-formulieren, is hij vrijgesproken.

Fiscale verplichtingen jarenlang genegeerd

De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt de 64-jarige ondernemer omdat door zijn toedoen jarenlang opzettelijk niet op tijd aangifte van de vennootschapsbelasting voor zijn vakantieparken werd gedaan. Volgens de Belastingdienst had Peter in de jaren 2020 tot en met 2022 forse bedragen aan belasting moeten afstaan, maar liet hij dat na. Daardoor hield hij ruim 2,8 miljoen euro in eigen zak. De rechtbank stelt dat hij daarmee de integriteit van het financiële en economische verkeer schond, alleen om er zelf beter van te worden. Ook ondermijnde hij volgens de rechtbank het financiële fundament van de samenleving.

Administratie was bewust gebrekkig

Volgens de rechtbank gaf Peter ‘volstrekt onvoldoende prioriteit’ aan de fiscale verplichtingen die bij zijn ondernemingen horen. Daarbij komt dat de administratie bewust gebrekkig was, waardoor het lastig werd om tot een juiste aangifte te komen. Dat is volgens de rechtbank volledig aan de ondernemer zelf te wijten. Ook in de jaren daarvoor ging het administratief al langere tijd mis bij de vakantieparken. Over meerdere boekjaren zijn geen jaarcijfers opgemaakt en ondanks diverse pogingen om hem te laten meewerken, liet Peter geen verbetering zien.

Nog tientallen fiscale procedures

De zaak staat volgens de rechtbank niet op zichzelf. Er lopen momenteel nog tientallen fiscale procedures tussen de Belastingdienst en de vakantieparken van Peter. De rechtbank spreekt daarom van iets dat deel lijkt van een vast patroon. De ondernemer koos er volgens de rechtbank voor om geen volledige, inzichtelijke en professionele administratie te voeren, waardoor hij jarenlang niet voldeed aan zijn fiscale verplichtingen.

Celstraf en geldboetes

Vanwege de ernst van de misdrijven komt de rechtbank tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarbij speelt mee dat Peter in april 2025 al voor soortgelijke feiten is veroordeeld, toen ging het om belastingaangiften over 2017 en 2018. Omdat deze zaak in beginsel gelijktijdig had kunnen worden behandeld, legt de rechtbank een deel van de celstraf voorwaardelijk op. Naast de celstraf krijgen zeven ondernemingen van Peter geldboetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Voor de rechtbank is niet duidelijk in hoeverre de ruim 2,8 miljoen euro inmiddels is betaald, en ook niet of dat bedrag uiteindelijk volledig betaald zal worden, omdat de bedrijven nu grotendeels stilliggen.

Mishandeling in chalet

Peter is daarnaast veroordeeld voor de mishandeling van Nicol in mei 2022. Het stel kreeg die avond ruzie in de bar van een vakantiepark in Ommel en ging daarna terug naar het chalet waar ze woonden. Daar trok Peter volgens de rechtbank met kracht aan haar armen en haren, beet hij in haar rug, kneep hij in haar borsten en trok hij een oorbel uit haar oor. De ondernemer ontkent dat hij zijn toenmalige partner heeft mishandeld, maar volgens de rechtbank gaf hij geen alternatieve verklaring voor het letsel van Nicol. Ook loog hij volgens de rechtbank over de gang van zaken die nacht, vooral over de komst van de politie.

Bewijs tegen Peter

De rechtbank noemt de verklaring van Nicol authentiek, gedetailleerd, helder en in de kern consistent. Bovendien is er bewijs dat haar verklaring ondersteunt. Tijdens de mishandeling belde Nicol met de meldkamer, die het gesprek opnam. Op de geluidsopnamen is de ruzie tussen Peter en Nicol te horen. Nicol klinkt overstuur en Peter spreekt geregeld met harde stem. Ook roept zij onder meer ‘au’ en ‘blijf van me af’. Toen de politie het chalet binnenging, trof zij Nicol naakt aan. Ze zat gehurkt, met haar haren voor haar gezicht en haar armen en benen vastgeklemd. Ook huilde ze, lag er een oorbel op de grond en zaten er bloeddruppels op een hoeslaken.

Vrijspraak voor andere beschuldigingen

De rechtbank spreekt Peter vrij van het verwijt dat hij Nicol op andere momenten tussen februari en november 2022 zou hebben mishandeld. De verklaringen daarover worden volgens de rechtbank onvoldoende gesteund door ander bewijs. Er zijn geen bruikbare getuigenverklaringen en er bestaat twijfel over het moment waarop de foto’s van het letsel precies zijn gemaakt. Ook maken die foto’s niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het letsel. Daardoor kan de rechtbank niet tot een bewezenverklaring komen. Peter is ook vrijgesproken van het onjuist en/of niet volledig invullen van twee Bibob-formulieren, omdat niet bewezen kan worden dat hij opzet had om die formulieren te vervalsen of de gemeente doelbewust te misleiden.

Taakstraf voor huiselijk geweld

Volgens de rechtbank maakte Peter zich schuldig aan huiselijk geweld. Binnen een relatie en huiselijke sfeer moeten veiligheid, vertrouwen en lichamelijke integriteit volgens de rechtbank een groot goed zijn. Daarbij wist Peter dat Nicol in een eerdere relatie al eens was mishandeld, maar dat weerhield hem er niet van geweld tegen haar te gebruiken. De rechtbank dacht bij het bepalen van de straf aanvankelijk aan een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Omdat de redelijke termijn waarbinnen de zaak voor de rechter had moeten komen met bijna twee jaar is overschreden, blijft de voorwaardelijke celstraf achterwege. Daarom krijgt Peter voor de mishandeling een taakstraf van zestig uur en moet hij 1.000 euro schadevergoeding aan Nicol betalen.