Het Hoger Beroep In De Zaak Van Ali B Begint.

Naomi na veroordeling Ali B te zien in RTL Tonight

Tekst: Evelien Berkemeijer

07/05/2026

Naomi doet donderdagavond voor het eerst publiekelijk haar verhaal in RTL Tonight. Dat maakte haar advocaat Bernard Sprenger bekend na de uitspraak in het hoger beroep tegen Ali B.

Voor Naomi betekent de uitspraak volgens Sprenger de erkenning waar zij naar zocht. Ze bleef tot nu toe anoniem en was niet aanwezig bij de inhoudelijke behandelingen in de rechtbank en het gerechtshof. In het hoger beroep bleek dat zij na haar beschuldigingen richting Ali B te maken kreeg met bedreigingen en zelfs geweld.

Erkenning na zwaar proces

Sprenger reageerde verheugd op de uitspraak, voordat de advocaat van Ali B bekendmaakte in cassatie te gaan. Volgens de advocaat was zijn cliënt blij met de straf voor Ali B. ‘Dit is echt de erkenning waar ze naar op zoek was.’ Volgens Sprenger zorgen de uitspraak en de erkenning die daarbij komt ervoor dat het hele proces voor Naomi alsnog waard was. ‘Ze heeft door een moeras moeten vechten’, zei de advocaat, die het ‘een hele mooie uitspraak’ noemde. Dat Naomi haar verhaal nu in RTL Tonight doet, is opvallend, omdat zij tot nu toe anoniem bleef.

Steun van Tim Hofman

Tim Hofman, die in zijn uitzending van BOOS de beschuldigingen tegen Ali B voor het eerst openbaar maakte, heeft ook contact gehad met Naomi. ‘Het is een belangrijke dag voor alle vrouwen’, schrijft Hofman op Instagram. ‘Naomi, een van de twee vrouwen in de zaak, zit naast me; ze bedankt jullie voor alle support.’

Bron: Nu.nl

