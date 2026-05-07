Dit kan Ali B nog doen als het hof hem vandaag veroordeelt

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voor Ali B breekt vandaag een beslissend moment aan. Om 10.00 uur doen de raadsheren in hoger beroep uitspraak in de zaak tegen de rapper.

In juli 2024 veroordeelde de rechtbank Haarlem Ali B tot 2 jaar cel. Die straf kreeg hij voor de poging tot verkrachting van Ellen ten Damme tijdens de opnames van de Muziekkaravaan en voor de verkrachting van Naomi op een schrijverskamp in Heiloo. Van de aanranding van Jill Helena werd Ali vrijgesproken.

Laatste juridische mogelijkheid

Mocht het gerechtshof vandaag opnieuw tot een veroordeling komen, dan heeft Ali nog één optie over. Hij kan dan in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Daarbij wordt de zaak zelf niet opnieuw inhoudelijk behandeld. De Hoge Raad kijkt vooral of het recht op de juiste manier is toegepast en of er in de procedure geen fouten zijn gemaakt.

Ali B niet direct de cel in

De kans dat Ali bij een veroordeling meteen naar de gevangenis moet, is nihil. Dat is niet gevorderd en het ligt ook niet voor de hand dat het gerechtshof dit zal opleggen. Ali heeft volgens de aangeleverde informatie steeds overal aan meegewerkt. Als hij zijn straf moet uitzitten, krijgt hij vanzelf een oproep om zich bij de gevangenis te melden.

Bron: AD