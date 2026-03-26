Dit was het pleidooi van de advocaat van Ali B in zaak rond Naomi

Advocaat Bart Swier hield woensdag in hoger beroep een uitgebreid pleidooi in de zaak rond Naomi. Daarin probeerde hij het hof ervan te overtuigen dat Ali B moet worden vrijgesproken.

Eerder eiste het Openbaar Ministerie 2,5 jaar cel tegen Ali B voor de verkrachting van een meisje tijdens een schrijverskamp en zangeres Ellen ten Damme. In 2024 werd nog drie jaar cel geëist, maar volgens het Openbaar Ministerie is de aanranding van Jill Helena inmiddels niet meer te bewijzen. De rechtbank veroordeelde Ali B destijds tot twee jaar cel voor verkrachting en een poging tot verkrachting, waarna hij in hoger beroep ging. De uitspraak van het gerechtshof volgt op 7 mei.

Volgens Swier ontbreekt steunbewijs

Bart Swier zette in zijn pleidooi vooral in op de betrouwbaarheid van Naomi’s verklaringen. Volgens de advocaat zaten daar tegenstrijdigheden in en was steunbewijs daarom doorslaggevend. Zonder dat steunbewijs naar de betrouwbaarheid kijken, noemde hij zinloos. Ook zei hij: ‘Geen enkele rechter is immuun voor het beeld van jonge vrouwen die door een bekende man zouden zijn verkracht.’ Volgens Swier beïnvloedde dat beeld het oordeel over verklaringen. De advocaat stelde daarnaast opnieuw dat Naomi door de makers van BOOS zou zijn aangemoedigd om aangifte te doen. Ook verwees hij naar de zaak van Marco Borsato, waarin volgens hem alleen naar bewijs werd gekeken. ‘En zo hoort het’, vond de advocaat. Zijn conclusie was duidelijk: in de zaak van Naomi was volgens hem geen steunbewijs. ‘Dat maakt haar aangifte bepaald niet sterker.’

Ronnie Flex zag volgens de advocaat niets

Een belangrijk deel van het pleidooi draaide om Ronnie Flex. Hij zou de enige getuige zijn die alles van heel dichtbij had kunnen zien. Toch had hij verklaard niets te hebben gezien. De advocaat wees er ook op dat Ronnie Flex de woorden ‘consent’ en ‘verkrachting’ niet had gehoord tijdens de woordenwisseling tussen Naomi en Ali B. Volgens Swier zou hij het zeker hebben onthouden als het woord ‘verkrachting’ daar wel was gevallen. Verder noemde hij het onbegrijpelijk dat de rechtbank een later gesprek tussen Naomi en Ronnie Flex als steunbewijs zag, alleen omdat Naomi daarin zei dat Ali B ‘een grens over was gegaan’. Volgens de advocaat ging het toen niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Swier wees daarnaast op een volgens hem cruciaal verschil tussen Naomi’s eerste verklaring en haar latere aangifte. In haar eerste verklaring zou Ali B eerst naast Ronnie Flex op bed zijn gaan liggen en haar daarna hebben verkracht, terwijl ze later vertelde dat hij binnenkwam en haar direct verkrachtte. Volgens de advocaat konden beide verklaringen niet waar zijn. Ook betwistte hij dat zoiets had kunnen gebeuren terwijl Ronnie Flex erbij was, zonder dat hij iets had waargenomen.

Ook over andere verklaringen had Swier twijfels

De advocaat plaatste ook vraagtekens bij de verklaring van de oudere vrouw op de elektrische fiets, die Naomi naar het station zou hebben gebracht. Volgens hem zaten er grote verschillen tussen wat Naomi had verteld en wat deze vrouw zich herinnerde. Zo zei de fietsster dat Naomi bang, overstuur en luid huilend in een bushalte zat, terwijl Naomi daar volgens Swier niets over had gezegd bij de politie. Ook zou de vrouw hebben verklaard dat Naomi vertelde dat ze was verkracht door een bekende Nederlander, terwijl Naomi volgens de advocaat had gezegd dat ze dat pas later voor het eerst aan een beste vriendin vertelde. Daar kwam nog bij dat de vrouw zich in eerste instantie blond haar herinnerde, terwijl Naomi zwarte krullen heeft. Later zei de vrouw zich ook zwart haar te herinneren. Swier liet daarom een foto van Naomi zien om te benadrukken dat blond volgens hem geen optie was. Tegelijk zei hij niet dat de twee elkaar helemaal niet hadden ontmoet. Volgens hem was het waarschijnlijker dat Naomi de vrouw alleen om de weg had gevraagd en dat de ontmoeting verder niet bijzonder genoeg was geweest om goed te blijven hangen.

Mogelijk motief voor de aangifte

Volgens Swier kwam Ali B met een aannemelijke verklaring voor de aangifte van Naomi. De advocaat stelde dat zij door de rapper was vernederd toen ze seks had met Ronnie Flex en dat haar boosheid daaruit was ontstaan. Ook zei hij dat de rechtbank had genegeerd dat Naomi niet consistent had verklaard over de aanleiding van de woordenwisseling met Ali B. De verhoren noemde hij bovendien ‘kritiekloos’. ‘Ze is nooit geconfronteerd met het feit dat ze iets anders verklaarde dan tijdens haar eerste verklaring’, zei hij. Swier vroeg zich ook hardop af: ‘Kan het fysiek wel, dat wat Naomi heeft verklaard?’ Volgens hem was daar tijdens de verhoren niet ver genoeg op doorgevraagd. ‘Ik snap dat het lastige vragen zijn om te stellen aan een slachtoffer, maar dat is wel wat de politie hoort te doen.’

Verder haalde hij een verklaring aan waarin Naomi een andere ex-partner de schuld gaf van haar drugsverslaving en mentale problemen, terwijl zij in haar slachtofferverklaring juist Ali B als oorzaak aanwees. Ook wees hij op een ex van Naomi, die volgens hem zei dat ze boos was op Ali B omdat hij haar had weggestuurd bij het schrijverskamp en dat zij verschillende verhalen over hem had verteld. Die getuige vermoedde volgens Swier zelfs dat Naomi haar verhaal had ‘aangedikt’. Ook een voormalige beste vriendin zou hebben getwijfeld aan haar geloofwaardigheid en haar hebben omschreven als een ‘niet zo betrouwbaar persoon’. Aan het einde van zijn pleidooi vroeg Swier het hof daarom opnieuw om Ali B vrij te spreken van de verkrachting en aanranding van Naomi.

