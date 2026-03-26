Openbaar Ministerie eist 30 maanden cel in hoger beroep Ali B

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 30 maanden cel geëist tegen Ali B voor het seksueel misbruiken van drie vrouwen. Volgens het OM zijn twee verkrachtingen bewezen, terwijl voor een derde zaak vrijspraak wordt gevraagd.

In 2024 werd tegen Ali B nog drie jaar cel geëist, maar de rechtbank veroordeelde hem uiteindelijk tot twee jaar cel voor verkrachting en een poging tot verkrachting. Tegen die straf ging hij in hoger beroep. Op de tweede zittingsdag maakte het OM bekend nu 30 maanden cel te eisen voor twee verkrachtingen.

Zaak rond Naomi

Volgens het OM is de verkrachting van Naomi op het schrijverskamp bewezen. De advocaat-generaal zei dat er geen aanwijzingen zijn dat Naomi niet de waarheid heeft gesproken en dat de ingrijpende daad die Ali B bij haar zou hebben gepleegd, past bij het beeld dat in de zaak naar voren komt. Ook de verklaring van de vrouw die Naomi naar het station bracht nadat ze het schrijverskamp had verlaten, geldt volgens het OM als bruikbaar steunbewijs. De voorbijganger die haar op de elektrische fiets oppikte in Heiloo en naar het station bracht, is voor het OM een belangrijke getuige, omdat die de emoties van Naomi heeft waargenomen.

Verklaringen van Ronnie Flex

Het OM stelde dat Naomi eerst werd aangerand in de woonkeuken en daarna werd verkracht op bed terwijl ze Ronnie Flex oraal bevredigde. De advocaat-generaal noemde de verklaringen van Ronnie Flex soms ‘wisselend en onduidelijk’, maar op cruciale punten wel bruikbaar. Zo bevestigt hij dat Ali B de kamer binnenkwam en spreekt hij van ‘een akkefietje’. Dat hij zegt niet te hebben gezien wat er precies is gebeurd, is volgens het OM geen reden om aan te nemen dat het niet is gebeurd.

Verkrachting Ellen ten Damme

Ook de verklaring van Ellen ten Damme zou worden ondersteund door bewijs in het dossier. Zij verklaarde dat Ali B haar tijdens de opnames van de Muziekkaravaan op haar kamer heeft verkracht. Ze zei dat ze zich aan hem wist te ontworstelen. Volgens het OM merkte haar toenmalige vriend dat Ten Damme van slag was en later meer in zichzelf keerde. De advocaat-generaal zei dat het niet vreemd is dat de zangeres de opnames daarna toch afmaakte, omdat ze met camera’s om zich heen probeerde er het beste van te maken. Dat ze op beelden vrolijk oogt, betekent volgens het OM niet dat ze zich niet rot kan hebben gevoeld.

Vrijspraak geëist in zaak Jill Helena

Waar het OM in de zaak van Ten Damme uitgaat van verkrachting, wordt voor de zaak rond Jill Helena vrijspraak geëist wegens te weinig bewijs. Volgens de advocaat-generaal zit het verschil erin dat Ten Damme haar verhaal al een dag later deelde met haar toenmalige vriend, die ook een verandering in haar gedrag opmerkte. Jill Helena vertelde haar verhaal pas jaren later aan haar moeder. Daarmee blijft de strafeis in hoger beroep staan op 30 maanden cel voor twee verkrachtingen.

Foto: ANP