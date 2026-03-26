OM eist vrijspraak voor Ali B in zaak rond Jill Helena

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep vrijspraak geëist voor Ali B in de zaak rond Jill Helena. Op de tweede dag van het hoger beroep ging het OM in op de zedenzaak met de zangeres. Volgens Jill Helena heeft Ali B haar op een afgelegen plek in de auto gedwongen hem af te trekken.

Ali B werd in 2024 al vrijgesproken van de beschuldigingen van Jill Helena, omdat er geen steunbewijs werd gevonden voor de aanranding. In het hoger beroep is geen extra bewijs aangedragen. Het OM erkent dat er geen nieuw aanvullend steunbewijs is gekomen en wijst erop dat Helena pas twee jaar na het incident voor het eerst met haar moeder over de gebeurtenis sprak.

Te mager als ondersteuning

Dat Ali B heeft toegegeven dat hij met Helena in een auto heeft gezeten en haar heeft gezoend, is volgens het OM te mager om als ondersteunend bewijs te gelden. Ook van schakelbewijs is volgens het OM geen sprake, omdat er te weinig specifieke gelijkenissen zitten tussen de verklaringen van de verschillende vrouwen. Daardoor zou er geen sprake zijn van wettig bewijs, ondanks het feit dat Helena volgens het OM betrouwbare verklaringen heeft afgelegd.

Opmerkelijke conclusie

Volgens het OM dragen de verklaringen van andere vrouwen over hun nare ervaringen met Ali B wel bij aan de overtuiging dat hij Jill Helena heeft aangerand, maar is dat onvoldoende voor wettig bewijs. Daarom stelt het OM dat Ali B moet worden vrijgesproken van de aanranding van Helena. Advocaat Sébas Diekstra noemt die eis ‘opmerkelijk’, zo meldt het AD.

Reactie advocaat

Het AD citeert Sébas: ‘Het Openbaar Ministerie is vanaf het begin zeer stellig geweest dat deze zaak tot een veroordeling moest leiden. Daarbij is steeds gewezen op het bewijs: een als betrouwbaar aangemerkte verklaring, ondersteund door ander bewijs en door verklaringen van andere vrouwen die op essentiële punten overeenkomen en elkaar versterken. In de tussentijd is dat bewijs niet veranderd. Dat het Openbaar Ministerie nu tot een andere conclusie komt, is dan ook opmerkelijk.’

Foto: ANP