Advocaat Ali B over tweede dag bij gerechtshof: ‘Eng moment’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voor Ali B en zijn advocaat Bart Swier staat de tweede dag bij het gerechtshof in het teken van afwachten wat het Openbaar Ministerie naar voren brengt.

Bij aankomst laat Bart Swier weten dat deze zittingsdag voor de verdediging minder belangrijk is dan dinsdag. ‘Toen moest hij zelf het woord voeren, nu mag hij achterover leunen’, zegt de advocaat over Ali B. Toch noemt hij het ook ‘natuurlijk altijd een spannend, eng moment om te horen wat het Openbaar Ministerie vindt’.

Pleidooi draait om bewijs

Op de vraag of de verdediging onschuldig gaat pleiten, is Swier duidelijk. ‘We gaan niet onschuldig pleiten, we gaan natuurlijk bepleiten dat er onvoldoende bewijs is. In het bijzonder onvoldoende steunbewijs.’ Volgens de advocaat is dat de kern van hun verweer in deze zaak.

Geen bevestiging van verklaringen

Swier stelt dat er volgens hem te weinig is dat de verklaringen van de aangeefsters ondersteunt. ‘Er is eigenlijk niets wat de verklaring van deze aangeefsters bevestigt, ondersteunt, dat is eigenlijk de belangrijkste reden voor een vrijspraak.’ Daarmee maakt de advocaat duidelijk waarop hij zijn pleidooi wil baseren.

Volgens de advocaat heeft hij drie uur nodig voor het pleidooi. Daarvoor begint het OM eerst met het requisitoir, dat naar verwachting ongeveer anderhalf uur zal duren.

Foto: ANP