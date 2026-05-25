Edson da Graça botst thuis met Maud over opvoeden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Edson da Graça merkt dat hij en zijn vrouw Maud niet altijd hetzelfde denken over opvoeden. In &C schrijft de 44-jarige presentator dat zij meer van gentle parenting is, terwijl hij zelf uit een strenger opvoedklimaat komt.

Voor Edson da Graça was zijn jeugd vooral duidelijk. Regels waren regels en daar werd niet uitgebreid over gepraat.

Verschillende werelden

Edson schrijft dat hij en Maud anders naar opvoeden kijken. ‘Mijn vrouw Maud en ik komen uit verschillende werelden.’ Waar hij opgroeide met luisteren en duidelijke opdrachten, kiest Maud volgens hem voor een aanpak waarin gevoelens en behoeften meer centraal staan.

Geen tijd voor gesprekken

De presentator blikt terug op zijn eigen jeugd, waarin er weinig ruimte was voor onderhandelen. ‘Mijn jeugd was overzichtelijk.’ Zijn ouders hadden volgens hem een simpele opvoedstrategie: luisteren. Edson vertelt dat zijn moeder lange dagen maakte en daardoor ‘helemaal geen tijd’ had om te vragen wat hem en de rest bezighield.

Schoenen aan

Het verschil tussen hem en Maud wordt volgens Edson vooral zichtbaar op drukke ochtenden. Waar hij zou zeggen dat de schoenen aan moeten, begint Maud volgens hem eerder met vragen over wat goed voelt. ‘Gebiedende wijs is in mijn opvoedstijl de corebusiness.’ Toch ziet hij ook de waarde van haar manier van opvoeden. Volgens Edson hebben ze allebei ‘een beetje gelijk’. Zijn aanpak zorgt voor duidelijkheid, die van Maud voor meer begrip. Samen proberen ze daarom een middenweg te vinden. ‘Want kinderen hebben beide nodig.’