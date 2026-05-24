Psychiater ziet opvallende trend in MAFS: ‘Een gewoon lichaam is bijna iets geworden waarvoor je je moet verontschuldigen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In dit seizoen van Married at First Sight gaat het opvallend vaak over uiterlijk. De Nederlandse psychiater, columnist en auteur Esther van Fenema schrijft in De Telegraaf dat die nadruk volgens haar iets zegt over hoe we tegenwoordig naar liefde kijken.

Esther begrijpt dat kijkers kritiek hebben op de experts van Married At First Sight. Volgens haar is fysieke aantrekkingskracht wel degelijk belangrijk bij het maken van een match. ‘Een relatie zonder dat je de kleren van iemands lijf wil rukken, kan voelen als verplicht koffiedrinken met een buurman’, schrijft ze.

Meer dan alleen uiterlijk

Toch ziet Esther ook een duidelijke verschuiving. ‘Liefde werd vroeger bepaald door een ingewikkelde optelsom van factoren: karakter, humor, betrouwbaarheid, gedeelde waarden, sociale omgeving. Nu lijkt het soms alsof we in eerste instantie allemaal recht menen te hebben op het perfecte plaatje.’

Sociale media als boosdoener

Volgens de psychiater spelen sociale media daarin een grote rol. ‘Zelfs als we rationeel beseffen dat filters, belichting en een ingehouden buik niet de realiteit zijn, nestelt dat beeld zich toch ergens in ons hoofd als norm. Een gewoon lichaam is bijna iets geworden waarvoor je je moet verontschuldigen.’

Waar relaties echt om draaien

Daarmee komt Esther tot een pijnlijke conclusie over Married at First Sight. ‘Misschien is dat ook de tragiek van MAFS. We denken dat relaties draaien om aantrekkingskracht, terwijl ze uiteindelijk vallen of staan bij heel andere eigenschappen. Want vroeg of laat krijg je samen gedoe. Stress, ziekte, verlies, periodes waarin je elkaar niet leuk vindt. Dan heb je weinig aan een perfecte kaaklijn, volle haardos of ideale BMI. Dan wil je vooral iemand die blijft staan als het leven je niet toelacht.’