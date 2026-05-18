Danique uit Married At First Sight schrikt van zichzelf en gooit levensstijl om

Tekst: Evelien Berkemeijer

Married At First Sight-deelneemster Danique heeft een flinke stap gezet richting een gezondere levensstijl. Op Instagram vertelt ze openhartig dat het terugzien van zichzelf in het programma haar aan het denken zette.

De deelneemster deelt een gecombineerde foto met een screenshot uit Married At First Sight naast een recente selfie. Daarmee laat Danique zien dat er inmiddels duidelijk verschil te zien is.

Danique schrikt van beelden Married At First Sight

Bij de foto’s schrijft Danique eerlijk: ‘Ik zal eerlijk zeggen dat ik schrok toen ik mezelf terugzag op beeld. Zeker de eerste afleveringen herkende ik mezelf er bijna niet in. Dus toen dacht ik: ik ga er weer voor’. Dat besluit lijkt inmiddels zijn vruchten af te werpen.

Motivatie om door te zetten

Danique merkt zelf ook dat haar inspanningen resultaat hebben. ‘Ik ben er nog niet, maar toen ik gister in de spiegel keek, zag ik voor het eerst zoveel verschil. En eerlijk? Dat geeft heel veel motivatie om door te zetten. Op naar een gezondere levensstijl, maar wel blijven genieten.’

Ook Nick deelt transformatie

Danique is niet de enige Married at First Sight-deelnemer die aan een fysieke verandering werkt. Ook Nick deelde zijn vóór en na. Hij is vijftien kilo afgevallen en is nog steeds bezig met zijn ontwikkeling.