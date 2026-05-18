Angela Groothuizen over dates: ‘Sommigen wel tien, twintig of vijfentwintig jaar jonger dan ik’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Angela Groothuizen ziet de periode na je veertigste niet als een tijd van achteruitgang, maar juist als een moment om opnieuw te beginnen.

In gesprek met De Telegraaf vertelt Angela Groothuizen dat vrouwen van 40+ volgens haar eindelijk meer ruimte voor zichzelf kunnen krijgen. Na jaren zorgen voor anderen, ziet Angela vooral nieuwe mogelijkheden. Ook vertelt ze openhartig over haar eigen liefdesleven na de breuk met Rob.

Tijd voor jezelf

‘Na al dat zorgen voor je oude vader en voor dit en voor dat, komt er nu eindelijk tijd voor jezelf. Zo kun je het ook zien. Je leeft elke dag weer opnieuw en je kunt elke dag opnieuw beginnen. Dus ga iets doen: pottenbakken, met vriendinnen wandelen, gezond voor jezelf koken. In plaats van om vijf uur dat glaasje inschenken of een sigaretje opsteken.’

Niet naar je leeftijd gaan leven

Angela ziet wel een gevaar in de manier waarop er naar ouder worden wordt gekeken. ‘Er wordt ons altijd geleerd dat je op je veertigste op de top van je kunnen bent en dat het daarna alleen maar minder wordt. Met het gevaar dat je daar ook naar gaat leven.’

Zelf besloot Angela te gaan daten nadat Rob na dertig jaar bij haar wegging. ‘Toen Rob na dertig jaar bij me wegging – het was midden in de lockdown, ik had toch niks te doen – heb ik een app gedownload. Ik zat op dat moment op een dieptepunt in mijn leven en was ontzettend verdrietig dat we uit elkaar waren.’ Naast het vertrek van Rob speelde er ook een zelfdoding in haar omgeving, overleed een goede vriendin plotseling en miste ze haar overleden moeder. Nu raadt ze daten iedereen aan: ‘Toen mijn gay best friend voorstelde om te gaan daten, ben ik op Tinder gegaan. Wat had ik te verliezen? Dat was voor mij echt de weg omhoog.’

Jongere mannen

Angela vertelt dat ze leuke mannen ontmoet, vaak ook jonger dan zijzelf. ‘Allemaal heel leuke, vaak succesvolle mannen. Sommigen wel tien, twintig of vijfentwintig jaar jonger dan ik. Als ik aankaartte hoe oud ik was, maakte ze dat niets uit. Laatst gaf een vriendin me nog het nummer van een ex van haar, die zal nu veertig zijn, denk ik. En op straat werd ik aangesproken door een man van 39. Die had zulke mooie ogen, ik heb hem mijn nummer gegeven. Intussen hebben we een heel leuke date gehad. Ze moeten wel vrijgezel zijn, ik ga niet zitten rommelen in een relatie.’ Ook open relaties komen voorbij: ‘Er zijn ook mannen die een open relatie hebben, net als Rob en ik altijd hebben gehad. De vrouw van een van mijn vaste dates ken ik intussen ook. Neem haar mee, zei ik tegen hem. We hebben een hartstikke leuke avond gehad en enorm met elkaar gelachen.’