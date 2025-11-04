Angela Groothuizen Beeld: reni van Maren 25092304

Angela Groothuizen: ‘Hoop dat het meevalt voor Marco Borsato’

Tekst: Emelie van Kaam

04/11/2025

Niemand die betrokken is bij de rechtszaak rondom Marco Borsato gaat iets winnen, denkt Angela Groothuizen. Ze vindt de situatie verschrikkelijk en hoopt dat de uitkomst meevalt. “Dit had op een andere manier opgelost moeten worden,” deelt ze deze week in Weekend.

Angela Groothuizen vindt de rechtszaak waarin Marco Borsato verwikkeld is verschrikkelijk. “Hier gaat niemand iets winnen. Het is zo pijnlijk allemaal. Ik ken Marco al zólang, hij is een van de liefste, trouwste collega’s die ik ken. Ik vind het een afschuwelijke situatie.”

Lees ook: Marco Borsato over strafeis van vijf maanden: ‘Kapot geschrokken’

Anders

Angela twijfelt of dit de juiste route is om tot een goed einde te komen. “Dit had op een andere manier opgelost moeten worden, denk ik. Maar ik weet het niet. Ik denk net als iedereen: wat ís dit?!”

Lieverd

Angela gunt het hem dat het zo goed mogelijk afloopt. “Dit is echt voor niemand fijn. Ik kan alleen maar zeggen: het is een lieverd, echt een Italiaan. Ik hoop dat het allemaal mee gaat vallen.”

Foto: Reni van Maren

