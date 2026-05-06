Zangeres Laura Fygi niet serieus genomen: ‘Vonden ons sletterig’

Tekst: Emelie van Kaam

In haar tijd met de meidengroep Centerfold ervaarde Laura Fygi dat andere artiesten hen totaal niet serieus namen. Zij betichtten het drietal ervan dat ze hun carrière enkel te danken hadden aan hun voorkomen. In Weekend uit ze haar frustratie. “Achteraf zijn die artiesten ook nergens gekomen. Succes is de mooiste wraak.”

Het is alweer meer dan 35 jaar geleden dat de Nederlandse meidengroep Centerfold uit elkaar ging. Maar hoe er destijds over hen werd gedacht herinnert Laura Fygi zich nog als de dag van gisteren. “Er werd in die tijd door andere artiesten op ons neergekeken.”

Sletterig

Dat gebeurde volgens Laura omdat men meende dat Centerfold hun carrière enkel aan hun uiterlijk te danken had. “Zij vonden dat wij er met onze ‘sletterige’ looks waren gekomen, dat wij ons zo in die wereld hadden geholpen. We waren hoerig, of ze zeiden: “Ze kunnen niet zingen die meiden”. Of: “Als ik mijn kleding uittrek, word ik ook wel een grote artiest”.”

Wraak

Laura liet zich hierdoor echter nooit uit het veld slaan. “Het stoorde mij niet. Ik vond het vooral zielig voor hen. Achteraf zijn deze artiesten ook nergens gekomen. Succes is de mooiste wraak zeggen ze, hè?”

