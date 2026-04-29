Evelien de Bruijn kritisch op zichzelf: ‘Doe normaal!’

Tekst: Emelie van Kaam

Volgens Evelien de Bruijn komen in spelprogramma’s als The Box, waarin zij momenteel te zien is, mensen hun “ware karakters naar boven”. Wat ziet de presentatrice wanneer ze zichzelf terugziet? “Jeetje, wat ben ik fanatiek! Doe normaal!”

Evelien de Bruijn is momenteel te zien in het tv-programma The Box. De afleveringen trappen af met een catfight tussen Anouk Smulders en Sylvana IJsselmuiden, omdat Anouk een actie van Sylvana probeerde te dwarsbomen. Evelien zag dit tijdens de opnames onder haar neus gebeuren en probeerde Anouk hier nog voor te behoedden, wetende wat de gevolgen van zo’n actie kunnen zijn. “Ik zei nog tegen haar: “Doe het niet, dan heb je gelijk iedereen tegen je!” Maar dat hoorde ze niet.”

Lees ook: Dat Evelien de Bruijn viel voor achttien jaar oudere Paul, bracht veel teweeg

Geinig

Het was een moment waarop Evelien direct het – in haar woorden – “geinige” van het programma leerde kennen. “Je karakter komt heel erg naar boven. Dus als je impulsief bent, blijf je impulsief. Juist omdat je in zo’n snelkookpan zit, val je terug op wie je echt bent.”

Aard

Nu ze de afleveringen terugziet ontdekt Evelien ook een kant van zichzelf waar ze zich niet eerder zo bewust van was. “Ik denk vooral: jeetje, De Bruijn, wat ben jij fanatiek! Je zit in een spelletje, doe normaal. Maar het zit in mijn aard om te willen winnen, om fanatiek te zijn. Uiteindelijk moet ik vooral erg lachen om mezelf.”

