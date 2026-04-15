Tina Nijkamp niet feministisch: ‘Vrouwen supporten? Ik heb dat niet’

Tekst: Emelie van Kaam

Als tafeldame bij Vandaag Inside ligt Tina Nijkamp net als haar mannelijke tafelgenoten geregeld onder vuur. Zo werd ze er bijvoorbeeld van beticht Fajah Lourens te bodyshamen, maar Tina ziet dat zelf anders, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik ben niet zo feministisch.”

Tina Nijkamp is sinds enkele maanden tafeldame bij Vandaag Inside (hierna: VI). Het programma ligt regelmatig onder vuur vanwege vrouwonvriendelijke uitspraken, maar daar laat ze zich in haar uitspraken aan tafel niet door belemmeren. “Ik zeg gewoon altijd wat ik vind. En ik ben het best vaak niet met de mannen eens, daarom vind ik VI ook zo leuk.”

Lees ook: Tina Nijkamp gebruikt botox: ‘Ik heb een moeilijk gezicht’

Supporten

Tina, die eerder al eens bekende nooit geïnteresseerd te zijn geweest in vriendschappen met BN’ers, neemt dan ook geen blad voor de mond. Zoals toen ze de cosmetische ingrepen van Fajah Lourens aan de VI-tafel bespraken. Enkele vrouwelijke kijkers betichtten haar toen van bodyshaming. “Het was geen bodyshaming, dus ik heb er niet zo veel mee als zoiets wordt gezegd. Ze zeggen vaak dat vrouwen elkaar moeten supporten. Tja, ik heb dat niet zo… Ik ben niet zo feministisch.”

Gelijk

Tina zegt gewoon wat ze vindt en heeft vrouwen en mannen nooit als apart gezien. “Mijn ouders hebben mij opgevoed met de boodschap dat vrouwen en mannen gelijk zijn. Pas achteraf zie ik hoe bijzonder het is dat ze me dat in die tijd al meegaven. Maar ik ben nooit bezig geweest met vrouw-zijn. En ik support iedereen die ik wil supporten.”

