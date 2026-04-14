Antje Monteiro negeerde burn-outklachten: ‘Ging gewoon door’

Tekst: Emelie van Kaam

Doordat Antje Monteiro haar dochter Romy door een burn-out zag gaan, realiseerde ze zich dat ze zelf jaren geleden vergelijkbare klachten had. Maar de mogelijkheid om even pauze te nemen en aan zichzelf te werken, zoals Romy dat kon doen, had Antje niet, vertelt ze deze week in Weekend. “Er moest gewoon brood op de plank komen.”

Romy Monteiro, de dochter van musicalster Antje Monteiro, worstelde enige tijd met een burn-out. Inmiddels is ze hiervan hersteld, maar de zorgen zijn bij haar moeder onverminderd gebleven. Wanneer Weekend haar vraagt of ze zelf ook wel eens een burn-out heeft gehad, komt dat besef langzaam binnen. “Nee! Wel tegenaan gezeten, zeker wel. En misschien heb ik er ook wel één gehad, maar ik ging gewoon door.”

Luxe

Gezien haar situatie destijds had Antje in haar ogen ook niet anders gekund. “Want ik had een klein kind. Ik ben heel blij dat Romy de luxe heeft gehad om te kunnen zeggen: “Weet je, ik doe een stapje terug.” Want die luxe heb ik nooit gehad omdat ik een alleenstaande moeder was. Ook in de moeilijke periodes, die ik echt wel heb gehad, moest er gewoon brood op de plank komen. Ik moest door.”

Makkelijker

Antje ziet dat haar dochter hard werkt voor haar carrière, maar weet dat ze hierbij wel een voordeel heeft dat zij zelf niet had toen ze jonger was. “Ze heeft ook altijd mij. Dus zij heeft het gewoon wat makkelijker gehad. Althans, makkelijker… Hoe fijn is het om te kunnen zeggen: ik ga even aan mezelf werken.”

