Romy en Antje Monteiro ‘door het oog van de naald gekropen’

Op veel plekken in Nederland brak dinsdag noodweer uit. Romy en Antje Monteiro kunnen erover meepraten: moeder en dochter gingen aan het eind van de middag nog even gauw shoppen toen het noodlot toesloeg, schrijft Antje op Instagram bij foto’s van een enorme ravage…

“Door het oog van de naald gekropen zeggen ze wel eens”, vertelt de musicalster bij foto’s van haar zwaar beschadigde auto. “Vanuit het niets brak er noodweer uit en viel een grote boom op mijn auto. Op een drukke verkeersweg, zomaar uit het niets.”

Beschermengel

Antje’s auto is total loss, maar zij en Romy kwamen met de schrik vrij. “Dat het onze tijd nog niet is, is duidelijk. Dankjewel beschermengel”, besluit Antje met een emoticon van samengevouwen handen.