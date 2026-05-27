Hans Klok is voorzichtiger geworden: ‘Te veel debielen’

Tekst: Emelie van Kaam

Er is tegenwoordig veel agressie op straat, ziet Hans Klok. De illusionist is daardoor een stuk voorzichtiger geworden. Zo neemt hij liever een taxi dan dat hij van A naar B loopt en je zult hem ’s nachts nooit meer in een parkeergarage vinden, bekent hij deze week in Weekend. “Mensen zijn schandalig asociaal.”

Hans Klok is naar eigen zeggen geen ruziemaker, maar weet ook dat dat tegenwoordig eigenlijk niets meer uitmaakt. “Je kunt zomaar uit het niets een klap krijgen. Verschrikkelijk. Ze filmen het nu ook expres voor Instagram. Dan zie je dat ze een oude vrouw ineens een enorme klap van achteren geven. Mensen zijn wat dat betreft schandalig asociaal geworden.”

Lopen

Het heeft ervoor gezorgd dat Hans een stuk voorzichter geworden is. “Je kunt tegenwoordig niet meer midden in de nacht door de stad lopen. Vroeger liep je gewoon van het Rembrandtplein naar het Leidseplein. Maar dat zou ik nu niet meer zo snel doen, ik neem altijd een taxi.”

Debielen

Hans ziet veel agressie bij mensen, maar waar het door komt… “Ik weet niet wat er in die corona-injecties heeft gezeten, maar iedereen heeft een heel kort lontje gekregen. Om het minste of geringste zijn ze boos. Je zult mij niet ’s nachts een parkeergarage in zien gaan. Je hebt tegenwoordig te veel debielen.”

