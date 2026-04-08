Hans Klok zag tv-programma van Yvonne Coldeweijer niet zitten: ‘Niets voor mij’

Tekst: Denise Delgado

Hans Klok had al snel door dat het geplande tv-programma van Yvonne Coldeweijer niets voor hem was. Na zijn deelname aan een pilot besloot de illusionist niet verder te gaan, vertelde hij aan ‘Shownieuws’.

Nadruk op roddels

Volgens Hans sloot het concept totaal niet aan bij wat hij voor ogen had. Hij dacht aanvankelijk aan meer documentaireachtige gesprekken, maar kwam er tijdens de proefopname achter dat de nadruk vooral lag op roddels en juice. Dat sprak hem niet aan.

Niet op televisie

“Ieder mens roddelt, ik ook. Maar dan wel tussen de mensen en niet op televisie”, zegt hij daarover. Ook merkte hij dat je in zo’n setting al snel dingen kunt zeggen waar je later spijt van krijgt. “Heel gauw deed de camera vergeten en ga je dingen zeggen waar je achteraf van denkt: ‘dat moet ik eigenlijk niet zeggen’.”

Juist daarom koos Hans ervoor om afstand te nemen van het format. Als illusionist hecht hij veel waarde aan de gunfactor van het publiek en die wilde hij liever behouden.

Uit een interview met Yvonne in het AD bleek eerder al dat Hans Klok deelnam aan de pilot, maar daarna meteen afhaakte. Het programma dat zij voor Net5 zou maken, kwam uiteindelijk nooit van de grond.

Lees ook: Yvonne Coldeweijer stopt met delen van juice

Ondertussen wacht Coldeweijer nog op de uitspraak van de rechter in de zaak die ze tegen Talpa heeft aangespannen. Zij stelt dat ze ten onrechte niet is doorbetaald nadat haar programma werd geschrapt.