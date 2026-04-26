Accommodaties in Dokkum volgeboekt met Koningsdag

Tekst: Denise Delgado

De impact van Koningsdag in Dokkum was meteen merkbaar. Nog geen dag nadat bekend werd dat koning Willem-Alexander en zijn familie volgend jaar afreizen naar de Friese stad, leken veel accommodaties al te zijn volgeboekt.

Wie via Booking zoekt naar een overnachting van 26 op 27 april in Dokkum, krijgt inmiddels de melding dat er geen accommodaties meer beschikbaar zijn. Daarmee lijkt de komst van de koninklijke familie nu al voor extra drukte te zorgen.

Unieke kans

Vorige zomer werd bekendgemaakt dat Dokkum in 2026 het decor vormt voor Koningsdag. Burgemeester Johannes Kramer reageerde toen al enthousiast op het nieuws. “We hebben echt een unieke kans om deze stad en regio goed neer te zetten, met al zijn dorpen, verbinding met het Wad en prachtige bedrijven en gemeenschap.”

De burgemeester wees er bovendien op dat Dokkum ervaring heeft met grote evenementen. Zo noemde hij onder meer de Admiraliteitsdagen en de intocht van Sinterklaas als voorbeelden van momenten waarop de stad al eerder grote bezoekersstromen wist op te vangen.

Volgens Kramer is Dokkum dan ook goed voorbereid op de komst van veel publiek, al erkent hij dat het spannend zal worden.

Bekijk ook: