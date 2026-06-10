Roxeanne Hazes groeit uit tot opvallende verschijning in ‘Stars On Stage’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Roxeanne Hazes is dit seizoen een van de deelnemers aan Stars On Stage. In de eerste afleveringen liet ze zich zien met nummers uit onder meer Chicago, Sweet Charity, Grease en Cabaret.

Vooral haar hoge scores, positieve feedback en eigen reacties op Instagram maken duidelijk dat Stars On Stage veel bij Roxeanne Hazes losmaakt.

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Eerste optreden levert meteen genoeg sterren op

In de eerste aflevering vertolkte Roxeanne Roxie uit Chicago. Voor dat optreden kreeg ze in totaal 11 sterren: 3,5 van Albert Verlinde, 3,5 van Lone van Roosendaal en 4 van Paul de Leeuw. Daarmee ging ze direct door naar de volgende aflevering. Een week later stond ze op het podium met Big Spender uit Sweet Charity. Over dat optreden schreef ze op Instagram: ‘Dagenlang geoefend, ermee naar bed gegaan en ermee opgestaan… en dan blijft je hak ook nog hangen achter de balletbar. Maar ondanks alles heb ik genoten van élke seconde.’

Tekst gaat steeds verder onder video’s.

Emotioneel moment bij Grease

In de derde aflevering kroop Roxeanne in de rol van Rizzo uit Grease en zong ze There Are Worse Things I Could Do. Tijdens de repetities werd duidelijk dat vooral de choreografie een uitdaging voor haar was. Na de solo- en groepsoptredens eindigde ze die aflevering als tweede met 26,5 sterren. Volgens Veronica Superguide kreeg ze voor haar Rizzo-optreden driemaal vijf sterren.

Vier uur in de make-up voor Cabaret

Voor haar optreden met Maybe This Time uit Cabaret deelde Roxeanne vooraf op Instagram hoeveel werk er in haar transformatie zat. ‘Vanavond mag ik in Stars On Stage één van de meest iconische rollen vertolken, namelijk Liza Minnelli in Cabaret. Hoe speel je zo’n grootheid? Wat een eer. Speciaal voor deze rol ben ik 4 uur bezig geweest met mijn make-up, om het zo geloofwaardig als mogelijk neer te zetten.’ Het optreden leverde haar de maximale score van 15 sterren op. En terecht, kijk maar.

Roxeanne voelt zich gezien

Na haar optreden met Maybe This Time blikte Roxeanne opnieuw terug op Instagram. ‘Ohhhh, wat voelde ik deze rol. Misschien omdat dit lied wel relevanter is dan ooit voor mij. Ik voel me gezien. Bedankt voor alle lieve berichtjes! Ik blijf het onwerkelijk vinden wat er allemaal gebeurt, maar ben dankbaarder dan ooit.’ Tot en met de vierde aflevering is Roxeanne niet afgevallen. Ze ontvangt zelfs steeds positievere feedback: zowel van jury als online. Zo schrijft iemand: ‘Zij is allang niet meer ‘de dochter van’ Ik ben fan!’