Michel Mulder deelt heftig nieuws in Stars On Stage

Bij Michel Mulder is recent een goedaardige tumor ter grootte van een golfbal in zijn hoofd ontdekt. De oud-schaatser vertelde erover in het RTL 4-programma Stars On Stage, waar hij aan meedoet.

Mulder zong vrijdag het nummer Morgen Is Vandaag uit de musical Soldaat van Oranje, en dat liedje gaf een “extra lading” bij zijn huidige privéleven. “Het is iets wat sinds een half jaar speelt. Ik heb rechts gehoorverlies, inmiddels zo’n 30 procent. Het valt nog mee”, legde Mulder uit. “Maar na wat onderzoeken bij de KNO-arts bleek in de voorbereiding van dit programma dat ik een tumor in mijn hoofd heb, gelukkig goedaardig.”

In Stars On Stage worden bekende Nederlanders opgeleid tot musicalsterren. Mulder haalde aan het einde van de uitzending de halve finale ten koste van Lisa Loeb.