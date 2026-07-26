Kinderen prins Harry bezoeken voor het eerst graf van prinses Diana

Tekst: Lisa Manche

Een bijzonder moment voor prins Harry en zijn gezin. Tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk heeft hij zijn kinderen voor het eerst meegenomen naar het graf van prinses Diana op het landgoed Althorp in Northamptonshire.

Bloemen voor oma Diana

Meghan Markle deelde beelden van hun vakantie in Europa op Instagram. Op een van de foto’s lopen Harry, Archie en Lilibet over een bomenlaan, terwijl zij bloemen in hun handen dragen. Britse media melden dat de foto is gemaakt tijdens hun bezoek aan Althorp House, het ouderlijk huis van prinses Diana en de plek waar zij begraven ligt.

Het graf van Diana bevindt zich op een klein eilandje in het Round Oval-meer op het uitgestrekte Spencer-landgoed. De locatie is niet toegankelijk voor het publiek en kan alleen met toestemming van de familie Spencer worden bezocht.

Een plek vol herinneringen

Voor Harry heeft Althorp een diepe emotionele betekenis. In zijn autobiografie Spare beschreef hij hoe hij Meghan in 2022 voor het eerst meenam naar het graf van zijn moeder, ter gelegenheid van de 25e sterfdag van Diana. Hij schreef dat geen enkel bezoek aan deze plek gemakkelijk is en noemde het een bijzonder emotioneel moment.

Logeren op Althorp

De familie zou tijdens hun verblijf op Althorp te gast zijn geweest bij Diana’s broer, Charles Spencer. Het bezoek maakte deel uit van een bredere reis door Europa. Harry was in het Verenigd Koninkrijk voor verplichtingen rond de Invictus Games, waarna Meghan met Archie en Lilibet zich bij hem voegde. Op de gedeelde vakantiefoto’s zijn naast het bezoek aan Althorp ook ontspannen familiemomenten te zien aan zee en bij het zwembad.