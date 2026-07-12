Déze bijnaam had prins Philip voor Meghan Markle

Tekst: Ruth Smeets

Prins Philip zou Meghan Markle een opvallend nuchtere bijnaam hebben gegeven toen zij voor het eerst kennismaakte met de Britse koninklijke familie. Dat stelt koninklijk biograaf Hugo Vickers in zijn boek Queen Elizabeth II: A Personal History.

Meghan Markle, die bekend werd door de serie Suits, was in 2017 aanwezig bij het kerstfeest in Windsor Castle. Dat gebeurde kort nadat haar relatie met prins Harry bekend was geworden.

Prins Philip bleef afstandelijk

Volgens Hugo Vickers werd Meghan door het personeel van Sandringham enthousiast ontvangen. Zij noemden haar al snel ‘Sparkle’. Philip keek daar anders naar. Hugo schrijft: ‘Prins Philip trapte er niet in. Hij noemde haar ‘de Amerikaanse’.’ Ook andere familieleden zouden niet meteen overtuigd zijn geweest. Hugo schreef: ‘Prins Charles volgde het voorbeeld van Mountbatten: veel plezier met haar, maar trouw niet met haar. De koningin stelde voor dat Harry een jaar zou wachten.’

Bijnaam verwees naar Wallis Simpson

Koninklijk biograaf Ingrid Seward schreef eerder in My Mother and I dat Philip Meghan ook ‘DOW’ zou hebben genoemd. Die afkorting verwees naar de Amerikaanse socialite Wallis Simpson, de hertogin van Windsor. Koning Edward VIII gaf in 1936 de troon op om met haar te kunnen trouwen. Volgens Ingrid vond Philip de overeenkomsten tussen Wallis en Meghan ‘opvallend’.

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Toch aanwezig bij het huwelijk

Hoewel prins Philip zich in augustus 2017 had teruggetrokken uit zijn koninklijke werkzaamheden, was hij op zaterdag 18 mei 2018 wel aanwezig bij het huwelijk van prins Harry en Meghan in St George’s Chapel. Zijn komst was niet vanzelfsprekend, omdat hij toen al 96 jaar was. Hugo schrijft: ‘Het was niet zeker of Prins Philip zou komen, maar op het laatste moment voelde hij zich er goed genoeg voor. Hij en de koningin arriveerden per auto bij de Galilee Porch.’

Meghan Markle dacht aan goed gesprek

Meghan keek in haar Netflix-documentaire uit 2022 met Harry terug op haar eerste kerst met de koninklijke familie. Ze vertelde dat ze tijdens het diner naast prins Philip zat en dacht dat hun gesprek prettig verliep. ‘Tijdens het diner zat ik naast de grootvader van H. en ik vond het gewoon zo geweldig. Ik dacht: ‘Oh, we hebben gezellig gepraat en het was zo leuk. Ik heb het over van alles en nog wat gehad.” Later hoorde ze van prins Harry dat ze aan Philips slechte oor had gezeten. Meghan reageerde daarop: ‘Ik dacht: ‘Oh, nou ja, ik vond dat het juist heel goed ging.”

Prins Philip zou Harry hebben gewaarschuwd

Volgens auteur Andrew Lownie had prins Philip ook zijn twijfels over het huwelijk. In The Rise and Fall of the House of York beweert hij dat prins Philip tegen prins Harry zei: ‘Je gaat uit met actrices, maar je trouwt niet met ze.’ Die uitspraak werd in 2019 ook al door The Sunday Times gemeld. Prins Philip overleed op 9 april 2021 op 99-jarige leeftijd in Berkshire. Prins Harry en Meghan woonden toen al in Californië, maar Harry vloog naar het Verenigd Koninkrijk om de begrafenis van zijn grootvader bij te wonen.