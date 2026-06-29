Zó reageerden prins William en prinses Catherine toen ze voor het eerst hoorden over Meghan Markle

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry hield zijn relatie met Meghan Markle in het begin nog stil. Maar op een avond besloot hij zijn broer prins William en schoonzus prinses Kate toch te vertellen dat er een nieuwe vrouw in zijn leven was.

In zijn memoires Spare schrijft Harry dat William en Kate meteen nieuwsgierig waren. Toen hij vertelde dat Meghan Markle actrice was, uit Amerika kwam en in Suits speelde, sloeg hun verbazing om in enthousiasme.

Prins Harry liet het nieuws over Meghan Markle voorzichtig vallen

Tijdens een etentje merkte Harry dat William en Kate al aanvoelden dat er iets speelde. Hij vertelde uiteindelijk dat er ‘een nieuwe vrouw in mijn leven’ was. Meteen wilden ze weten: ‘Wie is zij?’ Harry vroeg eerst of ze het geheim wilden houden. Daarna gaf hij steeds meer prijs: ‘Ze is actrice. O? Ze is Amerikaans. O. Ze speelt in Suits.’

Prins William reageerde nogal fel

Volgens Harry ‘vielen hun monden open’ toen hij Suits noemde. William keek Kate aan en riep daarna tegen zijn broer: ‘Rot op?’ Harry snapte eerst niet waarom William zo heftig reageerde. Even later bleek dat de prins en prinses trouwe kijkers van Suits waren.

Prins William en prinses Catherine waren fan

William en Kate vertelden dat ze ‘vaste, nee, religieuze kijkers’ van de serie waren. Voor Harry was dat een onverwachte wending. ‘Al die tijd had ik gedacht dat Willy en Kate Meg misschien niet zouden verwelkomen in de familie, maar nu moest ik me zorgen maken dat ze haar om een handtekening zouden vragen,’ schreef hij. Daarna bestookten ze Harry met vragen over Meghan.

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Harry en Meghan leerden elkaar in 2016 kennen via een gezamenlijke vriend. In 2017 verloofden ze zich en op 19 mei 2018 trouwden ze in St George’s Chapel bij Windsor Castle. Nog geen twee jaar later stapten Harry en Meghan terug als werkende royals en verhuisden ze naar Californië. Sindsdien is de band met de Britse koninklijke familie steeds verder bekoeld.